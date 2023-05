Destacan el "rol fundamental para la memoria" que cumple el Museo ESMA

Mayki Gorosito, directora del museo Esma.//foto Sille Cristina

Autoridades, integrantes de organismos de derechos humanos y sobrevivientes de centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico militar celebraron este viernes el octavo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA y resaltaron que la institución haya sido nominada para integrar el Patrimonio Mundial de la Unesco, el organismo de las Naciones Unidas (ONU) abocado a difundir la educación y la cultura.Los asistentes al acto consideraron que la postulación de esa entidad es un "fiel reflejo" de lo que pasó en la Argentina y en la región durante el terrorismo de estado y la forma en la cual en el país se construyeron las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.El acto desarrollado en elestuvo encabezado por eli; lay laLoscoincidieron en laque en estos ocho años viene cumpliendo el Museo para "ly el fortalecimiento del "'" en unpor la proliferación desobre los crímenes que se perpetraron en los tiempos del terrorismo de Estado."Cuando uno entra a este lugar y lo recorre, no puede dejar de emocionarse o al ver a los sobrevivientes que pudieron dar testimonio. Gracias a sus relatos pudimos construir la consigna de Memoria, Verdad y Justicia como eslabón fundamental para conseguir las condenas a los culpables", resaltó PAdemás, el secretario de Derechos Humanose todos los que estuvieron cautivos en la ESMA y en otros centros clandestinos de detención "porque en medio del terror supieron ser solidarios" en esas circunstancias."Estamos en un momento complejo donde hay negacionismo, discursos de odio, pero creo que la mejor política que podemos llevar adelante es seguir defendiendo la lucha de los compañeros que pasaron por acá y de quienes sobrevivieron trabajando día a día por el objetivo de la igualdad social y el acceso a derechos", expresó el funcionario ante un auditorio colmado.También consideró que elno sólo en Buenos Aires y en el país, sino también"Estamos muy contentos de que este sitio sea puesto en consideración para serporque declararía también lo que significaron esas violaciones de derechos humanos en el marco de dictaduras militares que azotaron a toda la región y que tuvieron que ver con instalar un modelo económico que hasta el día de hoy seguimos sufriendo", añadió Pietragalla Corti en declaraciones a la prensa.Asimismo valoró el "quien -sostuvo- "puso el hombro desde el primer momento" ypara que fuera posible la"Ella fue una de las grandes responsables para que hoy este Museo funcione como funciona", apuntó el funcionario al ponderar el rol que cumplió la exmandataria para la puesta en marcha de esta institución.En tanto,repasó el cy agradeció el "trabajo articulado y comprometido de todos los actores involucrados" para que el museo sea declarado Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.Para que esa aspiración se concrete, la entidadfavorable en la reunión anualque se desarrollará"El trabajo articulado nos permite pensar que el resultado será muy positivo tal como lo fue la evaluación técnica de la nominación. Junto a las políticas públicas de las que formamos parte, con el compromiso del Estado argentino y con el consenso social del Nunca Más, no podemos pensar otra opción que un informe favorable", expresó Gorosito sobre la expectativa que genera la definición del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.La directora ejecutiva resaltó además la instalación de espacios de visibilización del Museo ESMA en todo el mundo que intentan "trasmitir lo que el museo simboliza y testimonia: el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y el valor del consenso social como medio para alcanzar justicia"."Tenemos que trabajar con mucho amor y compromiso para demostrar con mucha rigurosidad y profesionalismo que este lugar es indispensable para nuestro país, para el Mercosur y el mundo", reafirmó Gorosito.Asimismo, durante el encuentro desarrolladose resaltaron los distintosque se han impulsado durante el último año de gestión con "cambios significativos en las áreas de Arquitectura y Conservación; Educación; Visitas Guiadas y atención al público; Comunicación y Relaciones Internacionales".En el cierre del acto, tomó la palabraquien emocionó a los presentes rememorando lo que significó para ella y para elque habían pasado por la ESMA volver a reencontrarse en el 2004 y en ese lugar por primera vez junto al entonces presidente Néstor Kirchner."Cuando entramos a lo que había sido el Casino de Oficiales, sentimos el vacío que había, no habían dejado nada, hacía mucho frío y el silencio era enorme.Pero inmediatamente empezó a aparecer entre nosotros una energía, empezamos a mirar lo que no podíamos ver antes encapuchados", recordó Soffiantini.Y agregó: "Ese día empezaron a surgir las múltiples memorias de cada uno, intercambiando recuerdos, experiencias que fueron generando una memoria colectiva"."Este es un lugar incómodo para los cómodos. Es la confirmación de que hubo terrorismo de estado y la confirmación de lo que aún hoy siguen buscando las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, a sus nietos e hijos", reflexionó.Y completó: "En diálogo con Télam,, expresó que "el hecho de que este espacio se haya transformado en un Museo fue un cambio muy importante"."Nos permitió reencontrarnos a muchos de los sobrevivientes que andábamos dispersos por allí cada cual dando sus testimonios, nos ayudó también a revisar nuestra historia. Al ser convocados para opinar sobre la formación de este museo pudimos colaborar en esta tarea invaluable de convertir un lugar donde reinó el horror en un símbolo de memoria", concluyó.