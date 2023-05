Maestro Puch: "No lo tomamos como una revancha, sí es una nueva oportunidad"

Maestro Puch, uno de los hombres de la Argentina que debutarán en el Mundial Sub-20 | Foto: AFA-FIFA

Foto: Alfredo Luna

Ignacio Maestro Puch desestimó que el Mundial de la categoría signifique una "revancha", pero lo toma como "una nueva oportunidad" tras la mala experiencia en el Sudamericano de Colombia."No es una revancha, sí es una nueva oportunidad. Ahora estamos muy concentrados acá. Lo que pasó ya pasó, hay que pasar la página. Mañana tenemos un partido muy importante, debemos ganarlo y disfrutar", dijo Maestro Puch ante la consulta de Télam en la rueda de prensa del entrenamiento argentino en el predio de Central Córdoba."Es un plus tener a la gente porque suma mucho", agregó el atacante de Atlético Tucumán, el día previo al partido contra Uzbekistán por el grupo A del Mundial Sub-20 que se jugará en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.Maestro Puch, de 19 años, vive el Mundial con "una alegría enorme" porque se desarrollará en nuestro país y las dos primeras fechas lo hará muy cerca de Tucumán, su provincia natal."Es el sueño de todo chico que juega al fútbol. Somos 21 y lo estamos aprovechando al máximo. Es especial porque estoy cerca de mi provincia, van a venir muchos amigos y familiares. Mañana tenemos un partido importante, hay que arrancar ganando", indicó el joven atacante tucumano."Viene mucha gente de Tucumán, otra de Salta y me pidieron entradas de todos lados", señaló entre risas Maestro Puch."Nunca me había tocado jugar con el seleccionado en Argentina. Y es especial porque la gente siempre está, en todos lados. Te da una sensación de apoyo y alegría", destacó el goleador del "Decano".