En la segunda edición de "Basta de Chineo" buscan en Salta prevenir esa forma de abuso

La segunda edición de la campaña "Basta de Chineo" fue presentada este viernes en la localidad salteña de Santa Victoria Este,(Senaf), organizaciones civiles y el gobierno provincial, para prevenir esta práctica abusiva de violencia sexual contra las adolescentes y níñas."No creemos que porque destinemos algunas actividades, algunos días y las formaciones vamos a lograr la erradicación inmediata de un flagelo como este. Creemos que se hace un aporte para que las propias comunidades y en particular las mujeres, los jóvenes y los adolescentes, puedan empoderarse porque el sufrimiento se padece", dijo a TélamEl funcionario encabezó este viernes, en esa localidad situada a unos 400 kilómetros al norte de la capital salteña, la presentación de la segunda edición de la campañaEsta iniciativa comenzó ayer, con una serie de, no solo en Santa Victoria Este sino también en otros parajes cercanos, como La Puntana, Cañaveral, Alto La Sierra y Santa María."Ya hubo en la provincia manifestaciones de mujeres de pueblos originarios en repudio a esas prácticas y simplemente lo que hacemos es venir a acompañar ese tipo de procesos", sostuvo el secretario.Luego, aclaró que esto no se hace "al margen de las estrategias que desarrollamos en todo el país, vinculadas con la Educación Sexual Integral (ESI) y con otro tipo de campañas para desterrar el abuso sexual en las infancias y las adolescencias".es eo "andar de chinas", que consiste en la violación de niñas y adolescentes de comunidades originarias, que principalmente esy contiene unaque refleja los distintos tipos de desigualdades que existen entre las víctimas y sus atacantes.Lerner reveló que "el año pasado, a instancias de un diálogo que tuvimos con el cura franciscano Martín Raverta, que depende del Obispado de Orán pero que se desempeña en una parroquia muy importante en Santa Victoria Este, surgió la idea de abordar con actividades el tema del chineo, básicamente denunciando que s"Hicimos algunas consultas que derivaron en una jornada de actividades el año pasado, donde sumamos a la iniciativa a la Secretaría de la Niñez de la provincia de Salta, que tiene uncon referentes territoriales, a la gente de áreas de salud, de escuelas de la zona y miembros de algunas comunidades pueblos originarios", contó.Esto, indicó, derivó en "una serie de actividades, sobre todo talleres, actividades lúdicas y musicales para niños y niñas, se repartieron volantes de mano, se juntó mucha gente y el balance fue muy bueno. Entonces planificamos una segunda edición", que comenzó ayer.Estas actividades "que es la denuncia del chineo como una práctica de abuso sexual, como una, explicó el funcionario nacional.Esta segunda edición se presentó en elen Santa Victoria Este, y en ese marco se realizan encuentros, talleres y capacitaciones destinadas a infancias, mujeres, docentes, personal municipal y hospitalario, y a personas adultas de las comunidades, al tiempo que se distribuye material bilingüe informativo y de sensibilización.La campaña se encuentra enmarcada dentro de un, en articulación con el Obispado de Orán, la Orden de Frailes Menores Viceprovincia San Francisco Solano y el Gobierno de Salta.