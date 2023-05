Mascherano, sin pistas del once incial ante Uzbekistán

Los hinchas santiagueños por :"Vinimos por Mascherano"

La primera práctica del seleccionado argentino Sub-20 en el día previo al debut en el Mundial se desarrolló en el predio de Central Córdoba de Santiago del Estero y contó con un puñado de hinchas que esperaron puertas afuera la chance de tomarse una foto.



"Vinimos por Mascherano", es el común denominador de los hinchas que sin estridencia, pero maravillados observaron la llegada del micro de la selección y se quedaron durante el entrenamiento, en una zona alejada del área metropolitana.



"Vine por Mascherano y para ver de cerca a la selección", dice Marcelo, de 47 años, con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero, quien aprovechó su rato libre del trabajo para estar en lugar de los hechos.



La presencia de Mascherano también motivó a Alicia y su pequeño hijo Fausto, ambos enfundados con la camiseta albiceleste. El niño de 6 años miraba desde lejos lo que sucedía en la cancha, mientras su mamá agradecía que el Mundial se dispute en la capital santiagueña





"Está bueno que no se juegue en Buenos Aires, porque siempre se hace allá", retruca Alicia, mientras observa de reojo la práctica.



A su lado aparece Jorge, quien luce una camiseta de Boca "autóctona" y si bien reconoce a Mascherano como la figura más saliente del Sub-20, se queda con Valentín Barco, la joven promesa xeneize, a quien no duda en llamar "Barquito".



Jorge también recomienda al cronista de Télam degustar "las milanesas de bagre" y Alicia acota que "los tamales" son otra especialidad santiagueña.



El puñado de hinchas santiagueños dejó en claro que no se identifican tanto con el equipo, pero sí con Mascherano, el exjugador que supo ser un referente del seleccionado mayor, especialmente bajo la conducción de Alejandro Sabella en el Mundial de Brasil 2014.



Los rostros juveniles son "poco conocidos" aún para la gran mayoría del hincha santiagueño que si bien otorgó una calurosa bienvenida al plantel el jueves por la noche, vive con cierta moderación el Mundial Sub-20 en nuestro país.