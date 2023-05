Cafiero dijo que el desarrollo del Hidrógeno Verde contribuirá a "solucionar problemas estructurales"

Cafiero junto a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. foto Alejandra Bartoliche

Balance del Foro

El canciller Santiago Cafiero afirmó este viernes que la producción de hidrógeno verde en el país formará parte de una transición energética que le deberá significar a la Argentina contar con un "vector de desarrollo económico y exportador" que ayude a "solucionar problemas estructurales", en el marco del cierre de las dos jornadas del Foro Global que se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche."La transición energética tiene que venir con desarrollo para el país, no buscamos con este proyecto primarizar los recursos naturales, sino la posibilidad de, dijoen la clausura del Foro Global de Hidrógeno Verde.El jefe del Palacio San Martín remarcó que "en este contexto internacional de profunda incertidumbre que viene desde hace un tiempo atrás, con una caída en el comercio internacional, los intercambios empiezan a bajar. Hoy el mundo este convulsionado, en tensión, lo que permite generar mayor atención a los proyectos que se vienen llevando adelante”.“Nosotros hoy estamos en un mundo de incertidumbre producto de la crisis de la cadena de suministros producto de guerras y conflictos que aumentan los precios de la energía, los alimentos”, puntualizó Cafiero al agregar que "esto hace que se empiecen a revisar los métodos y las formas de producción y que se empiecen a revisar alternativas”.aseguró.Para Cafiero el proyecto de energía y naturaleza que San Carlos de Bariloche presento para este foro “es el proyecto más innovador y que tiene una perspectiva en el futuro mucho más interesante porque tiene un abordaje distinto”.“Verdaderamente plantea un horizonte utilizando algo que la Argentina y Rio Negro tienen en potencia que son recursos naturales y recursos humanos”, aseveró el funcionario nacional. “Aquí en Bariloche tenemos la cantidad de científicos por metro cuadrado más grande de Sudamérica, tenemos una tierra de innovación y conocimiento y creatividad permanente”, añadió durante su presentación.“El tiempo es hoy", remarcó y agregó que, “cuando uno mira el cambio climático y parecía que nosotros en Sudamérica y más los países más al sur lo veíamos con más distancia algo que podría no tener impacto”.En el mismo sentido, expresó que “hoy se ve que el impacto, la dificultad y problemáticas que arroja el cambio climático ya no tienen que ver con esa primera percepción que implicaba un acceso a un buen vivir o calidad de vida, hoy ya es una cuestión de sustento. Lo estamos viviendo en nuestro país en carne propia, el cambio climático sostenido provoco una sequía histórica en nuestro país durante este año y la estamos padeciendo”.“Entonces empecemos a discutir modelos alternativos pero que esa discusión tenga efectos concretos que no sea una discusión abstracta y que tenga políticas publicas compromisos privados y conocimientos”, remarcó el Canciller .Para Cafierorepresenta “y así es que lo trabajamos, es un vector deY encontrar estos vectores de desarrollo exportador por afuera de la matriz agroexportadora o industrial tradicional de la Argentina son verdaderamente proyectos estratégicos”.”, completó.La gobernadora Carreras hizo un balance sobre las presentaciones del foro y destacó entre losla relevancia de las participaciones tanto del sector público, del privado, académico y la presencia de ministros nacionales que dio "“Es muy importante comprender que, en Río Negro, si bien este evento se hace aquí en San Carlos de Bariloche, las inversiones estarían distribuidas en distintas regiones de la provincia, la costa, Sierra Grande, por supuesto, Punta Colorada, pero también la región sur, que son áreas que queremos desarrollar, que queremos integrar a la actividad económica desde la generación de energías renovables”, agregó.La gobernadora remarcó que en la provincia estaban "alineados en cuanto a la voluntad de que el marco normativo se debata, que tengaun resultado favorable" para que "este hidrógeno lo podamos producir aquí" porque, recordó, "como ejemplo a la Unión Europea, que ha sido muy clara en destacar la necesidad del desarrollo del hidrógeno verde” para lograr energías sustentables.