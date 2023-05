Casación volverá a revisar la condena al anestesista Billiris por tentativa de homicidio

Ante el monto de la pena impuesto y considerado insuficiente, la fiscalía apeló el fallo ante Casación.

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó revisar por segunda vez la condena a 14 años de prisión impuesta al anestesista Gerardo Billiris por la tentativa de homicidio agravada por violencia de género de María Belén Torres en 2017 y el abuso sexual agravado de otra mujer y el suministro de estupefacientes en dos casos, en 2012, luego de que la fiscalía volviera a reclamar que se eleve el monto de la pena que le impusieron.El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a un recurso de queja fiscal planteado "a la luz de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", en alusión a la "Convención de Belém Do Pará", según la resolución a la que tuvo acceso Télam.Los camaristas Daniel Petrone, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña enviaron la causa a sorteo para que se determine qué sala de Casación revisará la condena impuesta al anestesista por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 en el juicio al que fue sometido en 2019.En ese juicio, Billiris fue hallado culpable de "homicidio en grado de tentativa en concurso real con suministro de estupefacientes para uso personal reiterado en dos oportunidades en perjuicio de Belén Torres" y del "abuso sexual agravado" de otra víctima, a la que también drogó, además de haber facilitado el lugar donde se consumaron dos de los hechos.Por esos hechos el fiscal del juicio, Marcelo Colombo, había solicitado en su alegato 28 años de encierro, aunque el anestesista fue penado con 10 años de inhabilitación y 14 de prisión, que actualmente cumple en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.Ante el monto de la pena impuesto y considerado insuficiente, la fiscalía apeló el fallo ante Casación, que en 2021 agravó la calificación del delito, al declararlo autor de "homicidio agravado por haber sido cometido mediando violencia de género en grado de tentativa" de Torres y por " abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal" en perjuicio de la otra joven, "en concurso real con el delito de suministro de estupefacientes para uso personal y suministro de estupefacientes agravado por su condición de médico reiterado en dos oportunidades" y "facilitación de un lugar para el suministro de estupefacientes en perjuicio ésta última y de una tercera joven.No obstante, el monto de la pena impuesta a Billiris no se incrementó a pesar del agravante por violencia de género dispuesto por Casación. Por tal motivo, la fiscalía volvió a apelar al tribunal superior, que este viernes le concedió una nueva revisión del fallo.El caso salió a la luz el 31 de enero de 2017, cuando Torres contó a la prensa que había sido abusada por el anestesista, a quien había conocido por la aplicación de citas Tinder, en el departamento de éste, situado en Beruti 4543, del barrio porteño de Palermo.De acuerdo a las constancias del expediente, una vez en el inmueble, Billiris le suministró cocaína y otras drogas, que él también consumió.Según la denunciante, Billiris comenzó a golpearla hasta que él dejó de moverse y empezó a despedir espuma por la boca, razón por la cual ella lo sujetó e intentó acostarlo, a lo que el anestesista reaccionó con golpes de puño que continuaron hasta el punto en el que la joven perdió el conocimiento. Torres recordó que logró salir al pasillo del departamento y fue ayudada por el encargado, que dio aviso al 911.Al hacerse público el caso de Torres, una modelo de 23 años denunció que en 2012 había ido varias veces a la casa del médico porque se lo había presentado otra persona en el boliche "Rumy", donde ella hacía "presencias".Esta joven relató que siempre consumía cocaína pero que una noche Billiris les ofreció ketamina a ella y a una amiga, algo que nunca habían probado."Mi compañera accedió y yo me negué pero mientras él la preparaba en un microondas, me insistía", contó la modelo y aseguró que en un momento su amiga no reaccionaba y ella no podía sacarla del departamento porque el médico no la dejaba.En coincidencia con lo declarado por Torres en la causa por la golpiza, la modelo dijo que el anestesista les ofreció trabajo porque necesitaba una "secretaria" para ayudarlo a organizar papeles y les propuso consumir drogas incluso en horario laboral.En el mismo juicio de 2019, también fue condenado a seis años de prisión el exrelacionista público y actor Juan Martín Mercado, por haber entregado las drogas y facilitado el lugar donde ocurrieron los hechos, mientras que fue absuelto Christopher Rosenthal (27), que había llegado a juicio por un hecho de abuso.No obstante, esa última absolución fue revocada por Casación.