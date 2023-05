Mascherano: "Les agradezco a Messi y Scaloni por el apoyo porque valió mucho"

Foto: Alfredo Luna

El seleccionador del Sub-20 argentino,, agradeció este viernes ay que resultó vital para revertir su decisión de renunciar luego del mal paso en el Sudamericano de Colombia."Hablé con Messi y Scaloni, pero hace poco lo hice con Scaloni por su cumpleaños.", dijo Mascherano a Télam en la rueda de prensa desde el predio de Central Córdoba, en Santiago del Estero.Al mismo tiempo, el "Jefe" destacó que "todos los entrenadores" de las divisiones juveniles están "alineados con la idea" de Scaloni.Mascherano afirmó que llegan "bien" al partido de este sábado ante Uzbekistán, en el Estadio Único Madre de Ciudades , que marcará el debut de Argentina por el grupo A del Mundial Sub-20."Nos gustaría tener más tiempo de trabajo, pero se dio tan rápido que no estamos para quejarnos. Contamos con la mayoría de los chicos en los últimos 10 días, jugamos dos amistosos que nos vinieron bien para los chicos que no tienen tanto ritmo en sus clubes", puntualizó el exvolante del seleccionado argentino.El DT del Sub-20 albiceleste dijo que consiguieron "a la mayoría" de los futbolistas que militan en el fútbol europeo, a excepción de Alejandro Garnano (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove) y Nicolás Paz (Real Madrid)."Por respeto a los que están, desde el 8 de mayo que empezamos a entrenar, eso quedó atrás y estamos a muerte con este plantel", indicó Mascherano, quien no confirmó la formación para mañana.En cuanto al rival, el exfutbolista surgido de River Plate lo catalogó como "un buen equipo" y que se clasificó como campeón de Asia."Uzbekistán es un buen equipo, tiene claro que lo hace. Ha jugado 5-2-3, con buenos extremos, buen desequilibrio. Son fuertes en los duelos y estamos avisados que no será un partido sencillo para nosotros", señaló Mascherano a Télam.. Hay que disfrutar del momento con la responsabilidad del escudo llevamos en el pecho", agregó el ex-River y Barcelona de España."Esperábamos un recibimiento lindo porque sabemos cómo se vuelca la gente a la selección por lo que consiguió la mayor y es un efecto derrame. Soy del interior y sabemos cómo se vive el fútbol acá. No hay muchas oportunidades para ver al seleccionado y cuando se viene, es síntoma de estadio lleno, de que vaya al hotel para apoyar y hay que aprovecharlo", cerró Mascherano.