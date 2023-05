Augusto Costa: "Hoy Vélez nos necesita a todos"

Foto: Gentileza Mariano Sanda.

El ministro de Producción bonaerense y uno de los referentes del espacio Primero Vélez,, manifestó que "hoy Vélez nos necesita a todos", criticó a la actual gestión por haber "hundido al club en una crisis deportiva, financiera e institucional inédita" y pidió "que se convoque de manera urgente a elecciones".En una entrevista con Télam, el dirigente aseguró que la agrupación Primero Vélez busca ", reconoció poder "ayudar a que el club esté mejor" y dijo estar "dispuesto a hacerlo".Además, destacó que desde el espacio se pretendeya que "sin un equipo competitivo, que pelee campeonatos, que participe de torneos internacionales y que promueva y consolide a los jugadores de las inferiores es imposible" que la institución "sea sustentable".-Se presentó un pedido formal, en los términos en los que establece el estatuto del club, para que se convoque a una asamblea extraordinaria de representantes de socios para tratar dos temas: realizar un llamado anticipado a elecciones de comisión directiva, que originalmente estaban pautadas para noviembre; y conformar una comisión de socios que audite y controle cómo se asignan los recursos del club hasta tanto se hayan designado las nuevas autoridades.-La iniciativa la lanzamos desde el espacio Primero Vélez y tuvo una gran respuesta por parte de los socios, a tal punto que en pocos días juntamos más de 2.000 firmas. El piso que establece el estatuto para la convocatoria a asamblea es del 3% del último padrón (alrededor de 700 socios), así que sobrecumplimos el mínimo requerido. Si no hubiera un fuerte descontento y una mayoritaria voluntad de cambio no hubiese sido posible juntar tantas adhesiones a la propuesta. Es más, el número de firmas es equivalente a los votos que sacó el oficialismo en las últimas elecciones.-La actual gestión hundió a Vélez en una crisis deportiva, financiera e institucional inédita. Y pese a los reiterados reclamos de los socios para que las autoridades den la cara y rindan cuentas, con lo único con lo que nos respondieron fue con vallas en la puerta de la sede, soberbia y falta de transparencia. Y todo lo que viene de acá en adelante solo puede ser peor. Lo que estamos solicitando es la convocatoria a una asamblea de representantes donde se debe discutir y resolver el pedido de los socios, tal como dice el estatuto. Es un hecho histórico. Es la primera vez en la historia del club en que las autoridades se ven obligadas a convocar a una asamblea extraordinaria por iniciativa de los socios. Y tienen un plazo de 30 días para hacerlo.Primero Vélez es un espacio político que conformamos las dos agrupaciones con mayor trayectoria del club y un espacio nuevo de socios con el único objetivo de trabajar en un modelo de club que esté a la altura de lo que exigen los socios. Hay miembros de Primero Vélez que fuimos parte de la gestión del club y otros que no. Y quienes fuimos parte no sólo nos hacemos cargo de eso, sino que somos muy autocríticos respecto a estas experiencias. En mi caso, me tocó ser vicepresidente entre 2017 y 2020 durante la primera gestión de la Cruzada Renovadora, que es el actual oficialismo. En ese momento Vélez estaba en una situación deportiva y económica muy delicada y el compromiso que se había asumido era profesionalizar la gestión, ordenar la situación financiera y torcer el rumbo en lo futbolístico. Muchos de estos objetivos se pudieron alcanzar durante los primeros dos años. Pero de ninguna manera fue una gestión impecable. No se avanzó en cambios que era necesario hacer, los mercados de pases dejaron muchas dudas y había permanentes tensiones internas que mostraban que no todos teníamos el mismo modelo de club. Por eso hace más de tres años decidí no continuar, justamente por mantener diferencias muy profundas con el actual oficialismo. Pero eso no quiere decir que me alejé del club ni de la política en Vélez. En ese momento, con un gran número de socios y socias conformamos Plan Vé, espacio que fue creciendo en base a debates, ideas, propuestas, charlas con referentes del deporte, actividades vinculadas con el club. Y ahora somos parte de este movimiento de integración que es Primero Vélez, junto a la Agrupación Amalfitani y El Círculo El Fortín. Hoy Vélez nos necesita a todos. Yo nací en el club, soy enfermo de Vélez, estoy convencido de qué modelo de club hay que defender, creo que puedo ayudar a que Vélez esté mejor y estoy dispuesto a hacerlo, como cada uno de los que formamos parte de Primero Vélez.-En primer lugar, algo tan simple y elemental como devolverles el club a los socios, porque la actual CD perdió de vista que los únicos dueños del club somos los socios. Pero lo más urgente es recuperar el protagonismo del fútbol profesional. Sin un equipo competitivo, que pelee campeonatos, que participe de torneos internacionales y que promueva y consolide a los jugadores de las inferiores es imposible que el club sea sustentable. Necesitamos una gestión profesional, moderna y flexible, que planifique a largo plazo y que sea transparente en la comunicación con los socios. Nuestro programa de gobierno se basa en un diagnóstico minucioso de las principales problemáticas del club y una serie de lineamientos para implementar un nuevo modelo de gestión, que incluye un plan integral para el fútbol profesional y amateur, el desarrollo del fútbol femenino, el apoyo decidido a las actividades deportivas y culturales, un plan de infraestructura y la búsqueda de la sustentabilidad económico-financiera. Y nuestro compromiso permanente es promover la participación de los socios. Cada una de estas líneas las estamos desarrollando en comisiones de trabajo, y vamos a ir presentando con detalle cada una de las propuestas en las próximas semanas. No tengo dudas de que después de todo este tiempo de debate y generación de ideas que venimos teniendo dentro de Primero Vélez, estamos en condiciones de ofrecerle a los socios e hinchas de Vélez una alternativa superadora que esté a la altura de los desafíos actuales de la Institución.