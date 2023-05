Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

El sábado 20 de mayo a las 18.00 juega Argentina VS Uzbekistán (Mundial Sub-20).

VIERNES 19 DE MAYO

Télam global presenta “Crisis migratoria: tres preguntas para entender qué significa el fin del título 42 en Estados Unidos".

Efemérides del 18 de mayo VER VIDEO

UNITARIOS Y FEDERALES VER VIDEO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO VER VIDEO

Neociencia, el programa ganador del Martín Fierro Federal a Mejor Programa Documental.

Con la conducción de Lalo Mir, esta semana "Encuentro en el estudio" con Raúl Lavié.

Televisión Pública emitirá Las bellas almas de los verdugos, serie ganadora del concurso RENACER AUDIOVISUAL.

SÁBADO 20 DE MAYO

Un mapa de la música y artistas argentinos, esta semana el invitado es Yoel Fernández.

Mundial Sub-20.

DOMINGO 21 DE MAYO

Esta semana en Ecointensa, Télam presenta un “Mapa federal de reciclado”.

EN CLAVE CLÁSICA, con la conducción de Sebastián Masci y Ramiro Campodónico como invitado.

Canal Encuentro y TEC presentan INTELIGENCIA ARTIFICIAL, NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO.

LUNES 22 DE MAYO

ANTÁRTIDA EN PRIMERA PERSONA - ¿Cómo es vivir en el continente antártico?

LOS ASOMBROSOS VIAJES DE ZAMBA Y NINA POR LA ARGENTINA: Esta semana recorrerán la provincia de San Luis.

Por AUNAR CANAL 22.3 podrá verse "Negros, descendientes de africanos en Santa Fe".

Canal ENCUENTRO estrena "El canon accidental, mujeres artistas en Argentina".

MARTES 23 DE MAYO

Sabios y populares cuenta la historia de cada refrán en la voz de Hugo Paredero, esta semana "A buen puerto vas por leña".

MIÉRCOLES 24 DE MAYO

“Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación.

DESTACADOS

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POLÍTICO: Crónicas de un exilio.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POLÍTICO: Una declaración de amor.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POLÍTICO: EDNA.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POLÍTICO: Llueve.

- Lunes a viernesLos títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día.Ahora en Youtube - “Crisis migratoria: tres preguntas para entender qué significa el fin del título 42 en Estados Unidos"La normativa conocida como Título 42 quedó sin efecto sobre miles de personas que se agolpan en la frontera de México y Estados Unidos para migrar al país del norte. Esta política migratoria se había implementado como una medida sanitaria durante la pandemia de COVID-19, pero permitió la expulsión de más de 2,5 millones de personas en los últimos 3 años. ¿En qué consistió la normativa? ¿Qué significa su fin? ¿Qué política seguirá vigente tras su expiración?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital (BOLETÍN RADIAL)Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Ahora en Spotify - La historia al día (de lunes a domingo)Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Estudiantes de la Plata VS Banfield - Fecha 17En el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la asistencia del VAR a cargo de Nazareno Arasa.Ganador del concurso RENACER AUDIOVISUAL (Estreno)8 capítulos – 48 minutos - Capítulo 1: ¿Dónde está Nora Lagos? (Santa Fe)Narrados e interpretados por el actor Roly Serrano, se presentan veinticuatro documentales que tienen miradas diversas y que nos van a contar historias de cada provincia, de cada región; un recorrido federal de la mano de Renacer Audiovisual.Invitada: Deborah Dixon - Conducción: Gillespi(Estreno)¿Qué es la Inteligencia Artificial? ¿Desde cuándo la utilizamos en nuestro país? ¿La conocemos más de lo que creemos? El ciclo invita a conocer en detalle la aplicación de la IA y profundiza las formas en que se utiliza, las necesidades tecnológicas y los límites éticos que se desprenden de su uso. Científicos y divulgadores especializados en la materia participan y forman parte de este especial coproducido por TEC y Canal Encuentro.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, en vivo por el sitio de TEC Producción: Canal 12 Misiones.El programa ganador del Martín Fierro Federal a Mejor Programa Documental que difunde todas las investigaciones y proyectos que hay en Misiones, desde las innovaciones tecnológicas que posicionan a la provincia en un lugar destacado del escenario nacional hasta las actividades de larga data centradas en la conservación del ambiente.Argentinos VS Boca - Fecha 17Relata: Damián Zarate. Comenta: Nicolás Alvarez.- Invitado: Raúl LaviéCon la conducción de Lalo Mir, cada programa incluye un concierto íntimo y relajado, grabado en video de alta definición y con excelente calidad de imagen y de sonido.Ganadora del concurso RENACER AUDIOVISUAL. (Último capítulo)Una serie del programa Renacer Audiovisual dirigida por Paula De Luque. Un escritor en busca de su mejor historia acompañado por una fiel escudera y una fascinante intriga con el fondo trágico de la historia argentina. La historia de Rodolfo Walsh.Mirá la serie completa en la plataforma Contar (PODCAST)Invitado: Yoel Fernández.En este episodio visitamos El Maitén, en la provincia de Chubut, para conocer al músico Yoel Fernádez y entender cómo la tierra en que nació influye en sus canciones y discografía. En el Momento Fogón eligió compartir Mi Lugar lo que definió como “una declaración de amor constante por mi Chubut”.Ahora en Télam Digital - Panorama radial.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Ahora en Spotify Rosario Central VS Boca Jrs - Fecha 13.- Grupo A.17.00 PREVIA MUNDIAL SUB 20Desde el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero al representativo de Uzbekistán.Por la TV Pública . Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi. Campo de juego: Gabriela Previtera y Germán Berghmans.Por Radio Nacional . Relatos: Jorge Godoy. Comentarios: Santiago Lucía. Notas: Daniel Carranza. Estudios: Lautaro Villamor.Con Sandra Mihanovich. Invitados: Negra Chagra y Clara Cantore.Lanús VS Newell's Old Boys - Fecha 17.En el Estadio Néstor Díaz Pérez con el arbitraje de Pablo Dóvalo y el VAR a cargo de Silvio Trucco.Relatos: Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Juan Ballesteros, Germán Berghmans, Alejandra Martínez y Gabriela Previtera.- “Mapa federal de reciclado” (Estreno).En Argentina son miles los cartoneros, carreros y recicladores que recolectan y tratan grandes toneladas de materiales reciclables al día evitando su disposición final en los más de 5 mil basurales a cielo abierto existentes. En marzo, se lanzó el mapa federal de reciclado, que permite visibilizar la cadena de valor del reciclado y busca fortalecer la Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos. Te lo cuenta Natalia Mazzei en un nuevo capítulo de Ecointensa.Ahora en Youtube Invitado: Ramiro Campodónico. Conducción: Sebastián Masci.Independiente VS Banfield - Fecha 13.Desde el circuito de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.Luis Digiano entrevista a Jorge Retamoza, Ana Patane y (en llamada telefónica) a Juanjo Abregu. Además, la columna de Blanca López sobre teatro, cine y literatura con invitados especiales.River Plate VS Defendores de Belgrano - Fecha 13.- Primicias musicales de ItaliaConducción: Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.Artista Invitado: Luigi Attademo, guitarrista e investigador.Platense VS River Plate - Fecha 17.Relata: Eladio Arregui. Comenta: Gustavo Ger.Último episodio: Crónica del viaje a la Antártida y video final (Video y notas)Télam presenta la serie Antártida en primera persona, un ciclo de notas y entrevistas a distintos protagonistas que viven en medio de las condiciones climáticas más adversas y cambiantes.(de lunes a viernes)Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinasAhora en Youtube (de lunes a viernes)Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Ahora en Spotify Capítulo estreno: SAN LUISSe trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Esta semana recorrerán la provincia de San Luis con paradas en: Potrero de Funes (lunes 22 de mayo), La Toma (martes 23), Parque Nacional Sierra de las Quijadas (miércoles 24), Villa Merlo (jueves 25) y La Carolina (viernes 26). Conducen Mauricio Vila y Mar Mediavilla.La serie se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00 y por Pakapaka de lunes a viernes a las 14:00.Tema: DINÁMICAEn una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal Kacero busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia.Miralo por el canal de Twitch (Estreno)Producción: MUNDO UUna serie sobre la historia y la vida de los afrosantafesinos desde el arribo forzado de los esclavizados a la actualidad. Utilizando diversos recursos poéticos audiovisuales se reconstruye la vida de cuatro afrodescendientes que a su vez es la historia de muchos, los olvidados, los negados, los invisibles.(Estreno)1 capítulo – 52 minutosEl documental narra la historia detrás de El canon accidental, una exposición del 2019 curada por Georgina Gluzman en el Museo Nacional de Bellas Artes, que visibiliza, rescata y pone en valor obras de artistas mujeres que desarrollaron una destacada actividad entre fines del siglo XIX y mediados del SXX; pero que, sin embargo, fueron borradas de la historia oficial y patriarcal. Es coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación.(Estreno)Esta semana El astillero (2000) de David Lipszy.¿Cómo se adapta una novela a un filme? Becerra presenta adaptaciones cinematográficas de grandes obras literarias y reflexiona sobre los elementos de “traspaso”; cómo el cine recupera los espacios, climas y emociones que existen en los libros.Con la conducción de Juan José Becerra.La historia de cada refrán en la voz de Hugo Paredero.El refrán es capcioso, parece un consejo pero no lo es. Opera más bien como un presagio, algo que ya se sabe de antemano que no va a funcionar. Aquí, por buen puerto debe entenderse que se está acudiendo a la persona equivocada para obtener lo que se busca.Escuchalo en Télam Digital (Estreno)ASMR significa “Respuesta meridiana sensorial autónoma” y es una sensación que a menudo se describe como un “cosquilleo cerebral” producto de una imagen o un sonido que, al menos para el 20% de las personas, puede ser realmente tranquilizador, estimulante o placentero. ¿De dónde viene esta tendencia?Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación.Ahora en Youtube Tema: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ESCRITURA CON JUAN CRUZ BALIÁN DE EL GATO Y LA CAJA.El Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación. Asisten a los streamings personalidades invitadas, especialistas en saberes relacionados con la ciencia, el arte o la tecnología. El programa es un material de consulta de libre acceso que tiene dos objetivos: democratizar los saberes culturales y científicos atravesados por lo digital, e incentivar a que la audiencia conecte con su propia búsqueda de lo creativo y a que entre en acción.Miralo por el canal de Twitch Selección de la edición 2022 como la antesala del FICiP 2023- Italia (2011)Documental – 61 minutos. Dirección: Marco Speroni. Primer premio en la competencia oficial internacionalUn hombre condenado a muerte es declarado inocente y liberado tras 22 años en el corredor de la muerte. Ahora tiene que enfrentarse a un nuevo reto: sobrevivir a la libertad. Una película realizada en Oklahoma, con un protagonista estadounidense. Trata un tema mundial, la pena de muerte, con un ángulo muy íntimo y humano y un enfoque visual único y singular.- Argentina (2021)Documental - 91 minutos. Dirección: Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar. Primer premio en la competencia argentina.En 1976, luego de un intento de secuestro, el cineasta Octavio Getino abandonó la Argentina.Tanto él en Perú como su familia en Buenos Aires convivieron con la ausencia y los miedos,con el peligro y el desarraigo. La comunicación sólo era posible a través de cartas y casetes.El film indaga a la persona detrás de la figura, explorando los recuerdos de sus familiares y compañeros de lucha. Narra las causas y consecuencias de su exilio, la ruptura y reconstrucción de una familia.- Brasil (2021)Documental – 64 minutos/ Dirección: Eryk RochaEdna, que vive al borde de la carretera Transbrasiliana en la Amazonía brasileña, es testigo de una tierra en ruinas construida sobre masacres. Criada solo por su madre, experimenta, en su cuerpo y en su descendencia, las marcas de una “guerra que nunca termina”: una guerra por la tierra.A través de sus reportajes y escritos, la película construye una narrativa híbrida que se mueve entre la realidad y el imaginario.- Argentina (2020)Documental – 66 minutos /Dirección: Ana Fraile y Lucas ScavinoEn abril de 1982, Dalmiro Bustos y Elena Noseda enfrentaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando su hijo mayor, Fabián, fue enviado a combatir a las islas, junto a cientos de soldados conscriptos. A casi cuarenta años de los hechos, Dalmiro, Elena y sus dos hijos menores, Javier y María Elena, cuentan lo que no pudieron decir entonces, en un intento de ir tras las huellas de Fabián y poner en palabras las angustias y los dolores que aún permanecen.- México (2021)Cortometraje - 11 minutos/ Dirección: Magalí Rocha y Carolina Corral.La historia de María, una mamá que descubre que la Fiscalía de Morelos enterró a su hijo y a 115 cuerpos más en una fosa oculta e irregular. María y su hermana exigen que el gobierno abra la fosa y saque a los que enterró. A María la guía la lluvia, cuando llueve significa que su hijo Óliver le envía señales de que va por buen camino en su lucha por regresar a las y los desaparecidos a casa.como Teo, O Menino Azul (Brasil), A Bolsa Ou A Vida (Brasil), Hacking Justice (España – Alemania) y Dessalines, el vencedor de Napoleón Bonaparte (Haití) del ciclo estarán disponibles en la plataforma.