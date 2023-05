Diego siempre está

La estatua de Diego Maradona que engalana el Estadio Ciudad de Madres | Foto: Alfredo Luna

#OrgulloSantiagueño: Qué lindos lucen los colores de nuestra bandera en el Único!!! 🏆🏟🔵⚪️🔴🟡🔴⚪️🔵



Nos preparamos para hacer historia con la llegada del #MundialSub20 a #SantiagoDelEstero #SUBiteAlSub20 y... vamos vamos los pibes!!!! 🇦🇷🎼🎶 pic.twitter.com/tXGpkRUK0J — Estadio Único Madre de Ciudades (@EstadioUnicoSGO) May 17, 2023

Estadio santiagueño será sede del debut de Argentina ante Uzbekistán este sábado | Foto: Alfredo Luna

La fachada del Estadio Único Madre de Ciudades impacta a los ojos: moderno, cilíndrico, de tonos suaves y construcción a la europea, llama la atención aún a kilómetros de distancia.Emplazado sobre la Costanera Norte de Santiago del Estero, es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, pero a escasos metros reluce una figura altiva que acapara las miradas y estruja el corazón.Es el Diego. La estatua de 5 metros, confeccionada por el artista Carlos Benavídez en su homenaje, es una postal emotiva que custodia el Madre de Ciudades.Está basada en el partido de semifinales de la Argentina ante Bélgica en México 1986, cuando Maradona convirtió dos goles extraordinarios para el pase a la final.Ojos clavados en el horizonte. Un rostro concentrado. La camiseta argenta con el escudo de la AFA a la izquierda del pecho, y la marca deportiva a la derecha.Las manos en jarra, desafiando lo que vendrá, a lo Diego. Y con la pelota cerca del pie izquierdo, como no podía ser de otra manera.Pararse delante de la estatua de un Diego con los pantalones cortos, en uno de sus mejores momentos deportivos, asombra. Y no solo por la altura.Los detalles bien confeccionados le dan cierto realismo y, al mismo tiempo, sentimiento.Es la semejanza de un Maradona decidido a ganar la Copa del Mundo para la Argentina que dirigía Carlos Bilardo. A ratificar su condición de monarca del fútbol, y que en periodo de tiempo ya se había convertido en leyenda con los goles a Inglaterra.Su descubrimiento se produjo en junio de 2021, en la previa del choque de Eliminatorias entre Argentina y Chile. Lionel Messi y el resto de la Scaloneta, que aún no gozaban de las mieles del éxito, dijeron presente.A espaldas del "10", sobre las avenidas Diego Armando Maradona y Juan Carlos "Chango" Cárdenas, la Argentina Sub-20 de Javier Mascherano, a quien Diego supo destacar en su época de entrenador con la frase “Mascherano+10”, buscará este sábado un triunfo en su debut ante Uzbekistán.Ojalá en el inicio de un camino que se parezca al que realizó un joven Maradona en Japón 1979, con la copa entre sus brazos."Diego Armando Maradona. 1960-2020", reza la placa ubicada debajo de la estatua, con el signo infinito. Porque el Diego, siempre está.