"Indiana Jones y el dial del destino", el último baile de una franquicia gigante

Harrison Ford con su Palma de Honor en Cannes / Foto: Prensa.

El doctor Jones está cerca de concluir su aventura, aquejado por los males que comienzan a manifestarse con el paso del tiempo y a punto de renunciar a su cargo docente en el Hunter College, pero,"Indy" tiene tiempo para una nueva cacería, viajar por países extraños, esquivar trampas mortales, pilotar aviones, motos y autos a velocidad inconsciente, incluso cabalgar por los túneles del metro de Nueva York escapando a la muerte.La misión en este caso es dar con la otra mitad de un objeto oculto por Arquímedes en el 200 antes de Cristo y que podría generar fisuras en el tiempo que modificarán el decurso de la historia. Sus enemigos son un un grupo de nazis infiltrados en la NASA. La película está ambientada en 1969, época del alunizaje y la guerra de Vietnam., el retorno a la aventura, la revalorización del cine de género por quienes lo veneran, el revival del comic por directores y productores que lo amaron en la infancia y le conocen los más secretos hilos que los mueven, aquellos genios que crecieron viendo televisión, y no perdieron nada de su capacidad creativa.Indiana Jones y otros, "Star Wars", para citar una referencia con jugadores similares (George Lucas, Harrison Ford) fueron además, en estas décadas, el, su capacidad de supervivencia, la nave insignia de un reino que, como tal, nunca puede abdicar del poder y que si toleró indulgentemente experimentos extraños (algunos brillantes) lo hizo bajo el manto protector de estas películas masivas, mundiales, generadoras de íconos y creadoras de fans en todo el globo.La película se conoció en la noche del jueves en Cannes -como parte de la Selección Oficial aunque fuera de competencia-, donde en una gala rebosante de estrellas Harrison Ford recibió la Palma de Honor de manos de la presidenta del Festival, Iris Knobloch; y hoy se vio para la prensa, antes de su promocionado estreno mundial, que arranca el 28 de junio en Francia y otros países europeos, continúa el 29 en la Argentina y el 30 se proyecta en Estados Unidos.Los cambios son varios, para empezarEl nuevo contrincante es("La cacería", "Otra ronda"), un exnazi infiltrado en los equipos científicos de la NASA y que comanda un grupo de subordinados en situación de latencia; y junto a Indy aparece una sobrina encarnada por la británica Phoebe Waller Bridge, que nunca es lo que parece ser, al menos hasta el final del filme.La acción se desarrolla enbajo el telón de fondo de la Guerra Fría y buscan la parte faltante de un artefacto escondido por Arquímedes en Siracusa 200 años A.C. que podría crear fisuras en el tiempo, el dial.A favor de esta última entrega de la saga se puede decir que no escatima situaciones y que las escenas de acción vuelven a adquirir momentos supremos. En contra que, quizás, carece de aquella ingeniería precisa y desconcertante de anteriores entregas como "Los cazadores del arca perdida", acaso el punto más alto de la franquicia.Hilando fino, Mangold intentó una suerte de homenaje para cerrar un ciclo definitorio de la historia del cine de Hollywood, y funciona en este sentido aunque quizás agrega una cierta "saudade" no tan propia de la historia madre y de cómo se hicieron y se pensaron las películas previas.