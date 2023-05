Fardin valoró el apoyo del Gobierno de Brasil y pidió al juez que revea el fallo

Thelma Fardin se reunió con la ministra de Asuntos de la Mujer de Brasil, Cida Gonçalves / Foto: TW @mindasmulheres

Thelma Fardin valoró el apoyo que el Gobierno de Brasil le dará en la causa por abuso contra Juan Darthés que tramita en ese país, donde su abogada ya solicitó al juez interviniente que revea el fallo que absolvió al actor tras considerar que hubo abuso pero no dar por probado el acceso carnal."Vamos a acompañar a Thelma en nombre del gobierno de mi país", confirmó el jueves en rueda de prensa la ministra de Asuntos de la Mujer, Cida Gonçalves, que estuvo en Buenos Aires participando de la XXI Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur.Fardin dijo a Télam que "el apoyo de Brasil es muy importante para que el juez evalúe la prueba" y para "que se crea en la palabra de las víctimas".En tanto, Carla Andrade Junqueira, su abogada ante la justicia brasileña, dijo a esta agencia queTambién contó quey que el magistrado "no tiene un tiempo estipulado para pronunciarse".Fardin resaltó que el acompañamiento del Gobierno brasileño "va a colaborar en el objetivo de explicarle al juez la importancia de evaluar la prueba y el caso acorde a los tratados internacionales a los cuales ha adherido ese país"."Tanto la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer) como la Convención de Belem Do Pará (contra la violencia hacia las mujeres) tienen el mismo estatus que una ley en Brasil", añadió la actriz; y recordó que en ese país "solo el 1% de los casos de abuso obtienen condena; es una cifra que debe avergonzar al país porque no da respuestas sobre una problemática brutal".Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado el 4 de diciembre de 2018 en Nicaragua, pero el hecho ocurrió en 2009, cuandoEl juez Toledo Carneiro, y el magistrado no dio por probado el acceso carnal."Esto por un tecnicismo: hasta 2009 en Brasil se exigía la prueba de acceso carnal para un caso de violación. Luego, eso se reformó y se dejó de exigir la prueba de penetración con acceso carnal", detalló la abogada.Al respecto, la ministra Gonçalves opinó que esa modificación legal "necesita ser aplicada, ya que se está avanzando, pero no de la forma que esperamos".El bajo índice de condenas "deja en evidencia que la justicia no contempla la palabra de las victimas y el mensaje -entonces- es la impunidad y que se puede hacer con nuestros cuerpos lo que quieran, total no habrá consecuencias", concluyó Fardin.Fardin se reunió el jueves con la ministra para informarle sobre su situación, y la funcionaria confirmó el apoyo que le dará el Gobierno de Brasil a la actriz Como Darthés, cuyo verdadero nombre es Juan Rafael Pacífico, es ciudadano brasileño, el 20 de diciembre de 2018 -luego que Fardin hiciera pública la denuncia- viajó a San Pablo, ya que Brasil no extradita a las personas nacidas en su territorio, y así evitó un juicio en Argentina o Nicaragua.No obstante, los ministerios públicos fiscales de los tres países consideraron que había pruebas para avanzar con el juicio, que ahora se tramita en Brasil.