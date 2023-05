Massa criticó la dolarización y planteó que el debate es entre desarrollo y especulación

"Vamos a poner el hombro en el lugar que nos toque"

Massa afirmó que seguirá poniendo "el hombro en el lugar" que le toque dentro de la estrategia electoral del Frente de Todos (FdT), previo a una cumbre del Frente Renovador bonaerense que encabezará esta tarde, a casi un mes del cierre de listas, de cara a las próximas elecciones.



"Vamos a seguir trabajando, no pensando en lugares personales sino en el sueño colectivo. No importa que lugar nos toque, vamos a poner el hombro y seguir trabajando", dijo Massa al inaugurar el paso bajo nivel ‘Campeones del Mundo’ en San Fernando, junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano; el intendente local Juan Andreotti, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la titular de AYSA, Malena Galmarini.



Los dirigentes del Frente Renovador se trasladaron luego a la sede del Club de la Marina, en San Fernando, para participar de una cumbre del espacio que lidera e integra la coalición oficialista del Frente de Todos, con el objetivo de analizar la estrategia electoral rumbo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, según confirmaron a Télam fuentes cercanas al titular del Palacio de Hacienda.



"No soy de los que se asustan frente a un desafío. Cuando había que agarrar la papa caliente, muchos de los que hoy se pasean por los canales de televisión hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama. Nosotros nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo", dijo Massa durante el acto.



El encuentro de se realiza en la previa del congreso nacional del Frente Renovador, previsto para el próximo 10 de junio en un lugar determinar.