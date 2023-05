"La derecha tiene muchos candidatos, pero un sólo proyecto: el ajuste"

Axel Kicillof afirmó que el único proyecto de la derecha es el ajuste. VER VIDEO

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este viernes que, dijo que Juntos por el Cambio "cambió los globos de colores por dinamita" y pidió "que no nos quiten el trabajo", de cara a las elecciones de este año."¿Queremos derechos o a la derecha, que son los mismos que ya gobernaron horriblemente mal pese a que nunca hubo un gobierno más rico ni con más recursos que el anterior?", se preguntó el gobernador al encabezar esta mañana en Pilar el acto de inauguración de una escuela y del Hospital Central de Alta Complejidad.El mandatario estuvo acompañado por el intendente local Federico Achával; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; los ministros nacionales de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y Salud, Carla Vizzotti, y el el de la provincia, Nicolás Kreplak.Para Kicillof, la oposicióny agregó que ello ocurre porque "la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto: el ajuste"."¿Qué van a dinamitar, este hospital, la escuela? ¿Van a echar médicos y enfermeros, docentes, auxiliares? Le pido al pueblo que luche por todo lo que falta. Este hospital, estas obras, estas escuelas, estos asfaltos, son ampliación de derechos", insistió el mandatario.Luego, el gobernador manifestó que desde la oposición "hablan de robo y acusan, pero afano y choreo es endeudarnos a nosotros y enriquecerse ellos y eso hicieron" y pidió recordar que "los mismos que achicaron, que nos endeudaron y provocaron menos fuentes de trabajo y empresas cerradas, buscaban el aplauso diciendo que no abrirían hospitales y que sobraban universidades en el conurbano".En ese sentido, solicitó a la oposición que apruebe en el Congreso la creación de nuevas universidades en territorio bonaerense y le pidió que "no bloquee a un gobierno que sí trabaja para los intereses del pueblo"."Nuestro pueblo sabe que está para mucho más, que nadie se salva solo, que donde hay una necesidad nace un derecho y que cuando gobernamos nosotros un derecho es una obligación de la dirigencia. Nos llena de orgullo que haya más seguridad, educación, salud, dignidad y viviendas porque queremos más derechos, no menos. Lo decía ayer Cristina: somos un pueblo de trabajo, que no nos lo quiten", cerró.Por su parte,también cargó contra la oposición, al señalar que "quiere cargar de frustración y desesperanza la vida de los argentinos" y respaldó la gestión de Kicillof: "Tiene como marca el trabajo, entendió que esta provincia se ordena, se comprende, se organiza, se poner en marcha, que va encontrando respuestas a los desafíos desde el trabajo".. El Presidente y la Vicepresidenta nos alientan a trabajar y no aflojar. A ese desánimo, le respondemos con obras concretas, con decisiones serias y un futuro claro: para superar los problemas, acá esta el peronismo convencido de que Argentina tiene futuro", expresó.Luego,remarcó que, por decisión del presidente Alberto Fernández "se trabajó para recomponer el sistema de salud, para financiar los hospitales, para que la calidad sea la mejor y las personas accedan de forma oportuna al sistema" y, en clave electoral, dijo: "Este año se decide y estoy segura de que el pueblo nos va a acompañar".Previamente,cuestionó sin mencionarlo a una propuesta del libertario Javier Milei: "Cuando uno escucha que hay candidatos que plantean la posibilidad de que una persona tenga que cortarse un brazo o donar un órgano para venderlo, nos duele en el alma porque muchos padres lo harían si necesitasen la plata para pagar el sistema de salud para su hijo".Durante el acto, Kicillof entregó la ambulancia número 143 de su gestión, inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº22 -la 160 desde que asumió, que demandó una inversión de 305 millones de pesos- y el nosocomio que se dedicará a resolver patologías de alta complejidad y emergencias.Desde el Gobierno bonaerense se indicó que se incorporó tecnología inexistente en el sistema público de la región hasta la fecha con una inversión de $1.479 millones de Nación, Provincia y municipio y se detalló que allí trabajarán unas 700 personas, que recibirán aproximadamente 600 demandas espontáneas y 50 emergencias diariamente.