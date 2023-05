Diez datos sobre la serie de Carlos Menem que protagonizará Leonardo Sbaraglia

El propio Menem dio su beneplácito a la producción, ya que la aprobó antes de su fallecimiento, en febrero de 2021 / Foto: Archivo.

Se pudo conocer que avanza la producción de la serie sobre la vida del ex presidente Carlos Saúl Menem, en medio de un fuerte hermetismo, habitual cuando se está en la etapa previa a comenzar las grabaciones.Sin embargo, se pueden aportar diez datos importantes de esta biopic, que ya tiene acordada una plataforma, y que seguramente explotará cuando esté disponible.Lo que está más definido es el título, que será “”, la frase de campaña de 1989, completada en aquel tiempo con la afirmación. El giro neoliberal implementado por el riojano a poco de asumir hizo que no pocos sintieran que, efectivamente, los había defraudado. Pero la frase perduró en el tiempo.Será la plataformadesde la cual podrán verse los 8 episodios de la primera temporada (aunque nadie descarta segunda y tercera, de acuerdo a la repercusión).El protagónico, para sorpresa de muchos, recayó en, actor ductil si los hay, pero muy poco parecido al ex presidente, de ascendencia sirio-libanesa. Lo acompañaráen el rol de Zulema Yoma, con quien se reconcilió poco antes de las elecciones (y luego no dejó ingresar a la Residencia de Olivos). Otro confirmado es nada menos que, pero acá nadie acierta a decir el personaje (¿Alberto Kohan, su asesor y confidente? ¿Eduardo Menem, su hermano senador).Estos ocho primeros capítulos serán dirigidos por, muy reconocido por sus películas El robo del siglo y El Gerente. Curiosamente, será la primera serie que dirija, en este caso sobre la vida de quien marcó los años 90 en la Argentina.Aunque los tiempos de las series siempre son elásticos, por las habituales complicaciones de rodaje y de postproducción, se supo queSi la serie está en el más férreo hermetismo, poco puede decirse sobre qué época o episodios abarcará. Sin embargo, se dejó trascender que, aunque habrá flashbacks, abordará la etapa más “fuerte”, cuando reemplaza anticipadamente a Raúl Alfonsín, hasta 1999, cuando entrega el mando a Fernando de la Rúa.El propio Menem dio su beneplácito a la producción, ya que, en febrero de 2021. En ese momento estaba todo stand by, por la pandemia de Covid que entonces azotaba fuertemente al país y al mundo.¿Litigio en puerta? Zulemita se hizo cargo de las tratativas con los productores, pero excluyó al resto de los hijos del exmandatario, Carlos Nair y Máximo Saúl Bolocco Menem, por lo cuál no accederían a las regalías. Incluso no figura Antonella Menem, hija de Carlitos Menem, fallecido en 1995.Se cuenta que está la posibilidad de hacer una segunda y una tercera temporada, todo según como funcione la primera, pero se baraja la idea de seguir las historias de Carlitos Nair, Máximo y Antonella.La producción baraja también la aparición de personajes emblemáticos de los 90, como el animador(a cuyo programa Menem se presentaba), la conductora de programas infantiles, y la vedette. Resta saber si harán de ellos mismos, o se recurrirá a actores que los representarán.