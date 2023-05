"Ya no dicen que el juicio contra la Corte es un circo", afirmó Martínez

Presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez.

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que a medida que avanza en la Cámara baja el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema en la oposición "ya no dicen que es un circo" la investigación, y consideró que "no lo dicen más porque se dan cuenta que, a medida que avanzamos, esto va creciendo".. No lo dicen más porque se están dando cuenta de lo que dije en enero, que, a medida que va avanzando la comisión, el consenso social va ir creciendo", afirmó Martínez en declaraciones a Radio Perfil.El legislador hizo referencia además a la ampliación del pedido de juicio político presentado el jueves por diputados del FDT a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, anunciado tras el fallo de la Corte Suprema de suspender las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán.A su juicio, el legislador sostuvo quea la situación generada por los fallos que suspendió las elecciones de San Juan y Tucumán""La intromisión en potestades legislativas en el Consejo de la Magistratura, la invasión y potestades en fondos adicionales que otorgó a la ciudad y la invasión de competencias propias de las provincias en San Juan y Tucumán, están establecidas que son más causales de mal desempeño", aseveró Martínez.En cuanto a los plazos del trabajo de la comisión, dijo: "Nunca he hablado de plazos y no lo hago" pero reveló que "estamos cerca de poder pasar del tema obra social a la cuestión de la coparticipación, hay que ver en qué momento damos ese paso"."No hay que volverse loco con la cantidad de testigos. Tenemos 185 testigos en la prueba ofrecida, pero no vamos a llamar a todos", afirmó Martínez.Por otro lado,por extender la situación a Formosa pero es una total aberración y otro motivo para que quede establecido que a la Corte el federalismo no le interesa", en relación al pedido de la oposición formoseña al máximo tribunal para que también suspenda los comicios en e ese distrito.Respecto a las candidaturas en el Frente de Todos, dijo que "no está resuelto como lo vamos a resolver. Yo no cerraría ninguna puerta hasta el momento en que se establezcan las candidaturas".Sobre la eventual precandidatura del jefe de gabinete, Agustín Rossi, a quien acompañó durante varios años como asesor en la gestión del funcionario como jefe del bloque de legisladores oficialistas, dijo: "Me cuesta ser objetivo con él por el recorrido que he hecho: conozco su convicción, su capacidad militancia.pero tenemos que ir tratando de ir llevando las definiciones al término de lo programático".