Cuáles fueron las repercusiones políticas de la entrevista de Cristina

Las primeras repercusiones políticas sobre la entrevista de este jueves a Cristina Fernández de Kirchner, coincidieron en destacar ely, por supuesto, en la eventual elección de las o los candidatos de cara a las elecciones presidenciales de este año."No va a ser candidata pero eso no quita su centralidad en el diseño de lo que venga. Ella ratificó lo que ya ha explicado acerca de su proscripción, de la forma en que los poderes fácticos están actuando a través del partido de los tribunales para debilitar o impedir el triunfo del peronismo a través de la persecución contra Cristina”, afirmó la ministra de Trabajo,Para Olmos, la decisión de la Vicepresidenta no se trata de "una declinación" sino de una denuncia de "proscripción".Por su parte, el diputado nacionalafirmó que el acto del 25 de mayo en Plaza de Mayo, donde Cristina Fernández de Kirchner será la principal oradora, será una "jornada histórica" en medio de las definiciones electorales pendientes en la coalición oficialista."El 25 de mayo será maravilloso. Será una jornada histórica porque pocas veces se ve un encuentro de quien lidera una sociedad frente al pueblo que la ama tanto. Esperemos también por la decisión que tome la Vicepresidenta, aunque no se si lo dirá ese día", afirmó Valdés en declaraciones a radio Delta.Al ser consultado sobre si descarta una candidatura de la Vicepresidenta, Valdés sostuvo que "tiene un problema" ya que siempre se ha "manejado por la voluntad política más que la comprensión de texto" por lo que consideró que "hay que multiplicar las acciones y la militancia para que ella tome la decisión libremente".A su turno, la presidenta del bloque de senadores bonaerense del FdT,, coincidió que Cristina Fernández de Kirchner "será la que conduzca el proceso" de la coalición oficialista hacia las elecciones de este año y resaltó que en el peronismo "todos" son "soldados"."En el peronismo somos todos soldados. Si hay una decisión para armar la mejor opción para la sociedad, todos somos soldados. No puedo aventurar algo que no sé cómo se va a resolver. El propio (gobernador) Axel (Kicillof) cree que somos todos parte de este engranaje que tiene que tratar de ser mucho mejor que lo que fue estos cuatro años", dijo García en declaraciones formuladas a radio El Destape.Y agregó: "La Vicepresidenta va a ser la que conduzca este proceso, probablemente ya tenga tomada una decisión, porque es quien mejor ve a mediano y largo plazo".Al referirse puntualmente a la entrevista que brindó Fernández de Kirchner, consideró que sus declaraciones fueron "una ratificación de lo que ha dicho en su carta de días pasados"."Tuvo una actitud humana y fresca. Se presentó como lo que es, una persona con enormes responsabilidades y con un análisis de lo que le sucede al país, a la sociedad, a los trabajadores y a ella misma", dijo García y puso de relieve las "definiciones de fondo que hizo, como cuando llamó a desatar el nudo a las fuerzas políticas".En este marco, el secretario adjunto del sindicato de Camioneros,, aseguró que tiene que haber unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a nivel nacional donde "participen los cuatro o cinco candidatos que están en carrera" dentro del FdT porque, según advirtió, "la derecha está a la vuelta de la esquina".Moyano analizó la entrevista brindada por la vicepresidenta al canal de noticias C5N, y sostuvo que la exmandataria logró transmitir "lo que la gran mayoría de los argentinos percibimos"."Hay un ataque al peronismo y a los dirigentes que peleamos para que no vuelva la derecha. Cristina ha hecho un diagnóstico bárbaro. El acuerdo con el FMI fue desastroso y estamos padeciendo las consecuencias de una persecución total al peronismo", afirmó y anticipó que va a estar en la Plaza de Mayo en el acto del 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner."Estamos discutiendo pequeñeces y no nos damos cuenta que la derecha está a la vuelta de la esquina. Tiene que haber una mesa en serio de debate. Es el momento ya y debe haber una reacción de forma inmediata", remarcó.