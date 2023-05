La inesperada reaparición pública de Salman Rushdie

Foto: AFP

El atentado contra el escritor de origen indio. Foto: TW

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie, que en 2022 sufrió un atentado que casi le cuesta la vida, había compartido en el último tiempo fotos y videos, pero anoche, por primera vez,en la gala de una organización de defensa de los derechos de los escritores, en Nueva York.El célebre novelista nacionalizado estadounidense y residente en Nueva York, recibió un premio honorífico de la organización pro libertad de expresión y de PEN América, de la que fue presidente, informó la agencia de noticia AFP.Su presencia no había sido anunciada por lo que el intelectual de 75 años, cerca de Central Park en Manhattan, donde se lo vio con gafas con una lente negra en el ojo derecho.Durante la ceremonia, Rushdie se dirigió emocionado a los 700 invitados a la gala, en donde afirmó que PEN América, la organización que trabaja por la libertad de expresión, nunca ha sido tan "importante":, proclamó el autor en francés, español e inglés.Días atrás, Rushdie había recibido el premio "Libertad para Publicar" en la ceremonia de los British Book Awards, en la que apareció mediante un video de cuatro minutos y anteriormente, desde el atentado, había compartido en su cuenta de Twitter una entrevista que le hizo el semanario The New Yorker.El 12 de agosto de 2022 el escritor fue invitado a una conferencia literaria en Chautauqua, una pequeña ciudad del norte del estado de Nueva York pero cuando se disponía a hablar, un joven estadounidense de origen libanés sospechoso de simpatizar con los chiitas iraníes, lo atacó, armado con un cuchillo, y lo apuñaló unas diez veces., por lo que perdió la movilidad de una de sus extremidades.En febrero, con motivo del lanzamiento de su última novela, "Ciudad victoria", el escritor declaró al semanario The New Yorker, que tenía muchos problemas y sufría estrés postraumático.