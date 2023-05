Valdés pidió un "acuerdo político" para definir los candidatos

Para el diputado Eduardo Valdés el acto del 25 de mayo en Plaza de Mayo será una "jornada histórica" / Foto: Archivo.

La vicepresidenta Cristina Fernández fue entrevistada en los estudios de C5N, donde convocó al acto del 25 de Mayo

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, afirmó este viernes que el acto del 25 de mayo en Plaza de Mayo donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será la principal oradora, y dijo que cree "mucho más en el acuerdo político" que en ir a las PASO."El 25 de mayo será maravilloso. Será una jornada histórica porque pocas veces se ve un encuentro de quien lidera una sociedad frente al pueblo que la ama tanto. Esperemos también por la decisión que tome la Vicepresidenta, aunque no se si lo dirá ese día", afirmó Valdés en declaraciones a radio Delta.Al ser consultado sobre si descarta una candidatura de la Vicepresidenta, Valdés sostuvo que siempre se ha "manejado por la voluntad política más que la comprensión de texto", por lo que consideró que "hay que multiplicar las acciones y la militancia para"."Si Cristina toma esta decisión es porque no es mascota de nadie.. Tengo varios motivos para seguir militando porque no quiero un Presidente mascota. Hay que desmacotizar la política argentina", subrayó.El legislador se refirió a la entrevista que la exmandataria brindó el jueves en C5N y afirmó que los "hijos de la generación diezmada" a los que la Vicepresidenta hizo referencia "ya se esta haciendo cargo del país" y señaló que "uno es ministro de Interior y otro de Economía",, dos posibles precandidatos."No quisiera estar diez minutos en los zapatos de Sergio y le reconozco la valentía de asumir los riesgos. Era más fácil quedarse como presidente de la cámara de Diputados que hacerse cargo de la economía en el momento que se hizo cargo", reflexionó.Luego, en declaraciones a C5N, el diputado afirmó creer "mucho más en el acuerdo político" que en ir a las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) y recordó que"Es indispensable encontrar una base de diálogo entre los sectores políticos que van a confrontar en las elecciones pero que después van a convivir en la vida democrática", completó.