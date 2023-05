Nuevas sanciones del G7 contra Rusia por la guerra en Ucrania

Foto: AFP

Los líderes de las siete naciones más industrializadas acordaron este viernes nuevas sanciones paraen Ucrania."Hemos reafirmado nuestro compromiso en hacer frente común contra la guerra de agresión ilegal, injustificable y no provocada de Rusia contra Ucrania", declararon los jefes de Estado y de gobierno del grupo de las principales democracias industrializadas.El paquete, anunciado en una cumbre en, Japón, incluye"críticos para Rusia en el campo de batalla", así como medidas contra entidades acusadas de llevar material al frente en beneficio de Moscú.Los jefes de Estado del G7 iniciaron este viernes su reunión en la ciudad japonesa que en 1945 fue diezmada por un bomba atómica lanzada por Estados Unidos, y esperan recibir el domingo al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, quien llegará procedente de Yeda, Arabia Saudita.Estados Unidos marcó la ruta esta mañana al anunciar nuevas sanciones contra Moscú para restringir el acceso de Rusia a "productos necesarios para sus capacidades de combate".Reino Unido anunció a su vez medidas contra el sector minero ruso, y en particular la industria del diamante, recogió AFP.En un comunicado, el G7 se comprometió igualmente a "restringir el comercio y el uso de diamantes extraídos, tratados o producidos en Rusia", haciendo uso para ello de las tecnologías de seguimiento.Más allá de las sanciones a Rusia, los líderes del G7que en 1945 destruyó la ciudad japonesa, en el final de la Segunda Guerra Mundial.Los jefes de Estado y de gobierno de las siete democracias industrializadas, incluidas varias potencias nucleares, fueron recibidos uno a uno en el Parque Memorial de la Paz por el primer ministro japonés, Fumio Kishida.El mandatario anfitrión quiere incluir el desarme nuclear en la agenda de la cumbre que se inauguró este viernes y espera poder aprobar su llamado Plan de Acción de Hiroshima, presentado en 2022, que incluye un nuevo compromiso de no utilizar armas nucleares, transparencia sobre los arsenales y nuevas reducciones de armamento, reseñó AFP.Sin embargoLos líderes del G7, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden y el de Francia, Emmanuel Macron, depositaron coronas de flores en el monumento funerario que recuerda a las cerca de 140.000 personas muertas por la bomba atómica estadounidense, lanzada el 6 de agosto de 1945.También visitaron el Museo Memorial de la Paz, testigo del horror del bombardeo atómico, y conocieron a una sobreviviente, Keiko Ogura, que tenía ocho años en el momento del bombardeo.