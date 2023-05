Rossi y Santoro inauguraron centro cultural, donde se afirmó que el peronismo "va a ganar"

CABA FDT Corriente de la militancia.// Foto Cris Sille

Foto Cris Sille

Foto Cris Sille

Foto Cris Sille

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro inauguraron un centro político y cultural de la Corriente de la Militancia en el barrio porteño de Flores, donde se afirmó que el peronismo "va a ganar las elecciones" y se exhortó al conjunto del justicialismo a "construir una ciudad" de Buenos Aires "con justicia social".El acto se realizó en Crisóstomo Álvarez, entre Varela y Culpina, convocado por esa Corriente y el Centro Cultural y Político Tita Merello, y en el cual además estuvieron otros referentes porteños y nacionales del FdT, como el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la ministra de Trabajo, Raquel Olmos; el exembajador en Ecuador Gabriel Fuks y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y dirigente Graciana Peñafort.Además de hablar del "orgullo de ser peronistas", enfatizó: "Vamos a ganar las elecciones porque somos el movimiento nacional y popular, al que muchas veces quisieron partir y no pudieron. Y ahora tampoco van a poder".Añadió que "cuando un gobierno nacional y popular gana las elecciones gana un pedazo del poder y el otro lo mantienen las corporaciones y el poder concentrado. La derecha, al contrario, cuando gana se alinea y gana con todo"., dijo Rossi.El funcionario dijo que "al pueblo, por lo que aún nos falta cumplirle, le pedimos disculpas, pero al macrismo le decimos que no vengan a decir que van a resolver los problemas que ellos mismos generaron" cuando gobernaron."Los candidatos (del espacio opositor) hablan de devaluación brusca que genera pobreza y tenemos que decirles que eso es mentira. El pueblo no tiene que sufrir, no va a ser un mal año para la Argentina porque va a crecer y hay que transmitir un mensaje de esperanza. Vamos a estar mejor pese al momento difícil actual", enfatizó.También aseveró que ""Muchas veces nos quisieron doblegar y no pudieron ni van a poder", dijo, y aseveró que "los militantes tenemos que recuperar la autoestima porque nos hacen creer que no podemos hablarle al conjunto de los argentinos".Por su parte,afirmó que "para (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta gobernar lo público es solo cumplir con un sector de la ciudad y desentenderse de otro".Sobre la diferencia entre las comunas del norte y el sur de la Capital Federal dijo que el Gobierno de Larreta "no piensa de (avenida) Rivadavia para el sur igual que para el norte en educación, salud y seguridad".Agregó que pensando en las elecciones "Santoro expresó la voluntad de "transformar la ciudad de Buenos Aires para hacerla más humana" y señaló: "Tenemos que animarnos a articular con otros sectores políticos y sociales. Vamos a tener que tener un discurso tan amplio que nos permita seducir a todos los peronistas, pero también a muchos radicales, a muchos socialistas, a muchos independientes y muchos y muchas que están descreídos de la política y la democracia", indicó.dijo por su lado que "se abren casas de militancia porque estamos más vivos que nunca, porque seguimos trabajando desde el peronismo".agradeció a los oradores y afirmó que "la construcción de la unidad comienza con quien está mas cerca", destacando el trabajo barrial de los militantes de Flores. "Quiero homenajear a los que construyen en el día a día", afirmó el extitular de los Cascos Blancos.Además, aseveró que "es un momento de definiciones en lo nacional y también en lo local, y lo que está claro es que la construcción de la unidad empieza primero con los compañeros que uno tiene más cerca, que para mí son los que están hoy acá".La raseguró que "nuestra pequeña patria es el barrio y la comuna" y agregó: "Nosotros no gobernamos CABA, pero la verdad es que la gestionamos ayudando a los vecinos y conteniéndolos".ponderó la figura de la mítica actriz y cantante Tita Merello y dijo que abrir una nueva unidad básica "es un acto de rebeldía ante la antipolítica y el discurso del desánimo".destacó la voluntad transformadora de la militancia: "Hay que trabajar para que las fuerzas de la antipatria no avancen especialmente en esta ciudad, porque cada vez que están al mando de la Argentina el esfuerzo para reconstruir no nos alcanza para recuperar a los compañeros lastimados".En el acto también estuvieron el Síndico General de la Nación, Carlos Montero; el director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami; los legisladores porteños Claudio Ferreño, Juan Manuel Valdés y Claudia Neira y la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa.