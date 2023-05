Livraga, "el fusilado que vive", fue nombrado "huésped de honor" de La Plata

Juan Carlos Livraga, sobreviviente de los fusilamientos de Jose Leon Suárez.// Foto: Twitter.

Juan Carlos Livraga, uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez de junio de 1956 y denominado "el fusilado que vive" por el periodista y escritor Rodolfo Walsh, fue designado "Huésped de honor" de la ciudad de La Plata."Elfueronunos pobres como yo, ellos han muerto y yo quedé vivo para ser una persona que pueda explicar lo que ha sucedido. Gracias a todos", expresó Livraga al recibir lade la capital bonaerense, ciudad en la que Walsh oyó por primera vez de la existencia de Livraga.El proyecto que lo designó Huésped de Honor fuey acompañado por todo el cuerpo.El, lainició una represión contra los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, que encabezaban un levantamiento con el fin de reponer en el gobierno a Juan Domingo Perón y en ese marco se inició una cacería contra los partícipes de esa rebelión.En una casa de la localidad bonaerense de Florida, en el norte del Gran Buenos Aires, f: algunos se aprestaban a facilitar respaldo operativo a la rebelión; otros, en cambio, se encontraban allí de forma circunstancial para escuchar la pelea de Lausse, uno de estos últimos era Livraga, de apenas 22 años.El teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, al mando de la Policía de la provincia de Buenos Aires, le ordenó al comisario Rodolfo Rodríguez Moreno fusilar a los detenidos, que se encontraban en una comisaría de San Martín.Los, donde cinco fueron asesinados por la policía y los otros siete lograron escaparse."La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez (...) Frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice: - Hay un fusilado que vive", así relató Rodolfo Walsh la primera vez que supo que Livraga era uno de los sobrevivientes de esos fusilamientos, origen de su libro de investigación periodística Operación Masacre.señaló que "no sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Livraga. Pero después sé. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte (...) Livraga me cuenta su historia increíble; la creo en el acto".fue sometido aestá de visita en el país, ya que desde hace décadasúltimo, Livragapor la vicepresidenta de la Nación,quien compartió sus impresiones sobre este encuentro en su cuenta oficial de Twitter."Hoy conocí personalmente un pedazo de historia viva del peronismo: Juan Carlos Livraga, el "fusilado que vive". Sobreviviente de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, San Martín, Provincia de Buenos Aires, en junio de 1956. La vida de Juan Carlos le permitió a Rodolfo Walsh contar la historia de la barbarie fusiladora del golpe que derrocó a Perón en 1955, en esa verdadera obra de arte del periodismo de investigación titulada Operación Masacre", escribió la Vicepresidenta.Destacó que con Livraga "recordamos su encuentro con Néstor en Casa Rosada en 2007 y lo escuché relatar en primera persona un capítulo trágico y doloroso de la historia de la ruptura de los procesos democráticos en la Argentina, nuestro país… el tuyo. Gracias por vivir Juan Carlos".