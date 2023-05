El FdT porteño llamó a "reconstruir la unidad por encima de las diferencias" para las elecciones

Daniel Filmus encabezó un encuentro FdT porteño.// Foto TW @FilmusDaniel

Homenaje a Madresy Abuelas

Enorme emoción entregar este reconocimiento a la queridas Taty Almeida y y Buscarita Roa en representación de todas las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ejemplos de amor y de lucha.#Programa2023 #UnidadparaelTriunfo pic.twitter.com/cEc3qupbTJ — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) May 19, 2023

Dirigentes del Frente de Todos (FdT) porteño llamaron a "reconstruir la unidad" de la coalición oficialista "por encima de las diferencias" para enfrentar a Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones, y advirtieron que "si vuelve a ganar la derecha" en el país, "lo que nos espera son penurias".El ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y el diputado nacional Carlos Heller encabezaron el encuentro "Una Argentina Para Todas y Todos-Un Programa Para El Triunfo", llevado a cabo en el teatro IFT, donde se dieron cita dirigentes, intelectuales y sindicalistas que expusieron durante la tarde.En su discurso,llamó a "cy sostuvo que "el problema principal es cómo enfrentamos a quienes tratan por todos los medios de impulsar un proyecto que va en dirección contraria" de la distribución del ingreso, en referencia a JxC.Para el legislador del Partido Solidario, la "unidad" debe darse "por encima de los matices y las diferencias", al alertar que "Por su parte,llamó a "imaginar lo que nos espera si ganan estos sectores de la derecha"."Estamos muy encima de la fecha donde se decide el futuro nuestro y de los jóvenes, y el presente", subrayó Filmus, quien planteó que "no puede pasar que haya algo que hasta un día antes de la elección hubiéramos podido hacer para evitar el triunfo" de JxC y que "no lo hayamos hecho".No obstante, el funcionario observó que "En el acto hubo también un homenaje a las dirigentes de Abuelas de Plaza de Mayoy a la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea FundadoraEn su mensaje de agradecimiento, Almeida planteó ante la concurrencia que "es necesaria la unidad pero con hechos, no con palabras. Basta de palabras: hechos. ¡Hay que demostrar!", insistió la referente de Madres de Plaza de Mayo.Asistieron al acto el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el jefe de la UOM, Abel Furlán; la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; la exministra de Cultura del kirchnerismo Teresa Parodi y el exasesor presidencial Ricardo Forster.Participaron también el secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Juan Carlos Junio; el legislador porteño Juan Pablo O' Dezaille; los dirigentes del Partido Solidario Natalia Stoppani y Ernesto Giacomini; el secretario general de Fedum, Daniel Ricci, y el actor Juan Leyrado, entre otros.