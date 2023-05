El Ministerio de Cultura lanzó el Primer Festival Universitario de Artes del Mercosur

Las universidades públicas de la región brindarán una muestra de sus producciones musicales y de dramaturgia / Foto: Prensa.

Como parte del ejercicio de la presidencia pro témpore del Mercosur Cultural,que se desarrollará del 24 al 29 de mayo con la exposición de trabajos y obras de artes escénicas, música, visuales, audiovisuales y dramaturgias en las sedes porteñas del Centro Cultural Borges, el Museo de la Cárcova, el auditorio de Radio Nacional y el Centro Cultural Paco Urondo.-integrado por Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú-, el FUA! desplegará más de 25 espectáculos de artes escénicas, unos 20 conciertos musicales y alrededor de 40 producciones audiovisuales en toda la región salvo Colombia.El Festival, impulsado por el Ministerio de Cultura junto a un fuerte trabajo por parte de la Universidad Nacional de las Artes (UNA),a partir del encuentro con las producciones presentadas por estudiantes y docentes de las universidades que cuentan con carreras artísticas.“Queríamos llevar adelante, señaló el secretario de Gestión Cultural de la Nación, Federico Prieto, durante una rueda de prensa en el Centro Cultural Kirchner.La programacióny que representan los territorios de los países participantes. De esta manera, FUA! persigue que dialoguen los campos artísticos de distintas latitudes.Forman parte de este festival, en el ámbito local,Desde el ámbito internacionalen integrar propuestas académicas ligadas al arte del Mercosur y en generar oportunidades que podamos acompañar desde el Ministerio de Cultura, pero sobre todo que acompañen el público y las facultades ligadas al arte”, precisó Prieto sobre los objetivos principales del proyecto.Cecilia Tosoratti, secretaria de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil de la UNA, agregó que este proyecto implicaes la primera vez se genera este espacio donde van a encontrarse escenarios y van a poder verse producciones de arte de todas las estudiantes del país y pensar esto como un ejercicio de profesión, no solo de exhibición”.¿Qué hacen los jóvenes artistas en las aulas de las universidades?¿De qué se trata su formación?como una forma de incentivar la producción artística de las universidades nacionales.“La idea del festivalque las sustenta el pueblo, en definitiva. Las obras están atravesadas por temáticas relacionadas con el género, con el ambiente, con el territorio y con la cuestión del poder”, remarcó Tosoratti.La apertura,de la carrera de artes escénicas de la UNA. Ese mismo día a las 17.30 habrá lecturas de dramaturgia en el Centro Cultural Paco Urondo de 25 de Mayo 201, de la mano de Javier Demaría, Nicolas Marina, Carolina Steeb, Valeria Di Toto y Raíssa Simeao da Silva.En tanto que desde Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja traerá "Faltas justificadas",La cita será el miércoles a las 18 en el Auditorio Mercedes Sosa del Borges.En sintonía con la inquietud por la violencia de género la brasileña Universidade Estadual do Paraná ofrecerá "Para aquelas que ão mais estão: poéticas da violência",al tiempo que ritualiza la necesidad de acción conjunta. El jueves próximo a las 18 en la Sala Williams del Borges.Mientras que, como parte de la programación musicalel jueves próximo a las 17 en el auditorio de Radio Nacional, ubicado en Maipú 555.El viernes 26 de mayo a las 19.30en tanto que desde las 15.30 se exhibirán cortometrajes enmarcados en la categoría "juventudes" en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), situada en Moreno 1199.Dentro deque tendrá lugar ese viernes a las 18, y "memorias personales", el sábado 27 de mayo a las 15.30 en la misma sede., desde la participación del dúo "Etérea" de la UNA a "Un concierto de Piazzolla" de la Universidad Nacional de Rosario en el Auditorio de Radio Nacional, previstos para las 20. En tanto que "Molle trío", de la Universidad Nacional de Villa María, y "Serendipias", de Chile, configurarán con sus actuaciones el último puente entre universidades del Mercosur en el marco de este inédito primer FUA!