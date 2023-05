Tres asesinatos en tres horas por ataques de sicarios en Rosario

A pesar de la llegada de Gendarmería, la violencia no para en Rosario. Foto: archivo.

"Los tres homicidios, que hasta donde avanzaron las investigaciones no tienen relación entre sí, comparten la característica de ser ataques directos en los que no mediaron discusión entre los autores y las víctimas ni intento de robo, por lo que se vinculan a ajustes de cuentas posiblemente relacionados con el narcomenudeo"

Los tres homicidios, que hasta donde avanzaron las investigaciones no tienen relación entre sí, comparten la característica de ser ataques directos en los que no mediaron discusión entre los autores y las víctimas ni intento de robo, por lo que se vinculan a ajustes de cuentas posiblemente relacionados con el narcomenudeo, que en lo que va del año acumula 121 víctimas, detallaron fuentes oficiales.Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, que abarca hasta fines de abril, y/o economías ilegales", guarismo que se reduce a tres de cada diez en la ciudad de Santa Fe, la capital provincial.El mismo informe oficial reveló que sino que tuvo un componente aunque sea mínimo de planificación".Uno de los homicidios ocurrió cerca de las 23.30 del miércoles y identificado como Carlos Emanuel Fernández, quien fue acribillado de seis balazos, la mayoría en el cráneo, cuando esperaba un remís en la esquina de las calles Caseros y Libertad, de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, lindera al sur con Rosario.Los investigadores policiales determinaron por declaraciones de familiares que Fernández se comunicó con la remisería "Talleres" para pedir un viaje, pero cuando estaba llegando el remís, Los forenses determinaron que cuatro de ellas en la cabeza, otra en el hombro izquierdo y la restante en la zona dorsal.Los primeros indicios relacionaron al hecho al chofer del remís que la víctima había solicitado, ya que no se encontraron elementos concretos para vincularlo al crimen, dijeron a esta agencia fuentes de la investigación.Una hora antes, cuando tres hombres armados irrumpieron en su casa situada sobre la calle Suecia al 200, en la localidad de Capitán Bermúdez, y abrieron fuego contra sus moradores.Moreira, que era dueño de la vivienda, El menor presentaba una leve herida por roce de bala en el parietal derecho por lo que También en la noche del miércoles por agresores que, antes de huir, dejaron un mensaje escrito amenazante dirigido a las mafias que operan en la ciudad.El hecho, sobre la avenida de Circunvalación y calle Juan XXIII, del barrio Godoy y la víctima fue identificada por la policía como Nelson Vera Ramírez (20), quien al momento del crimen se hallaba junto a un familiar que resultó ileso.Ramírez que se le puso a la par y sus ocupantes primero lanzaron un papel y luego abrieron fuego, tras lo cual escaparon.El muchacho cayó en el lugar y los médicos que llegaron para asistirlo constataron que presentaba En la escena del hecho, un tío del muchacho relató a la prensa local que su sobrino"Venía a trotar con otro sobrino mío todos los días y le pasó esto, Le dispararon a quemarropa, sin decir palabra y tiraron una nota", añadió el pariente que no quiso identificarse por temor a represalias.Paralelamente, también a las oficinas administrativas del Servicio Penitenciario de Rosario.El ataque se registró después de las 21 en la esquina de Pellegrini y Alsina, donde según los testigos Los investigadores procuraban establecer si el en el que fue detenido un hombre que se movilizaba a bordo de una moto con pedido de secuestro por robo.Desde enero de 2020 hasta el presente, el 10 de enero de 2020; el 12 de octubre de 2020; el 22 de septiembre de 2021, el 24 de enero de 2022; el 10 de mayo de 2022; el 29 de diciembre de 2022 y este miércoles 17 de mayo de 2023, consignaron a Télam los informantes.