Después de 50 años vuelven a organizar una regata deportiva en el Riachuelo

Algunos de los remeros del Club Almirante Brown que suelen transitar el Riachuelo. /Foto: Club Almirante Brown.

Los botes del club de la ribera. /Foto: Club Almirante Brown.

Una de las remadas de la Fundación por La Boca. /Foto: Fundación por la Boca.

Otra imagen de la remada recreativa que se organiza anualmente. /Foto: Fundación por la Boca.

Anualmente, el Riachuelo se puebla de botes para defender el ambiente. /Foto: Fundación por la Boca.

La movida anual para concientizar sobre el Riachuelo. /Foto: Fundación por la Boca.

Unos 80 remeros de seis clubes diferentesLa zona no tenía un evento deportivo similar desde antes de la entubación del arroyo Maciel en los primeros años de la década del 70 y aún entonces,La vuelta del Riachuelo al calendario deportivo del remo fue motorizada por el Club de Regatas Almirante Brown, que viene organizando remadas recreativas en la zona y ahora logró "mudar" a la cuenca por una fecha las actividades deportivas que suelen desarrollarse en el Delta del Tigre.Nuestros remeros empezaron a participar de las regatas con ocho botes en total: cinco doble par con timonel y tres de par con timonel, más dos botes bateas de entrenamiento para chicos. Era lógico que quisiésemos tener una fecha en la zona”, enumera Roberto Naone, vecino de La Boca de toda la vida y vicepresidente del club que data de 1925, dejó de tener actividades un tiempo, y los socios lograron hacer resurgir de sus cenizas., polemiza.Con botes propios desde 2017, el club inscribió remeros en la Asociación Argentina de Remeros Aficionados y comenzó a enviar representantes a las regatas que se organizan en el Delta del Tigre. En 2022 surgió la idea de tener su propia fecha en el calendario de remo., apunta Naone.Entre los cerca de 80 remeros de todas las edades que competirán haciendo el recambio en mitad del trayecto en unos 20 botes, hay representantes del Almirante Brown, pero también del Nahuel Rowing, el Tigre Boat Club y el Club de Regatas La Marina, todos de Tigre. También del Instituto de Formación de Prefectura de Zárate y de las Escuelas Tecnológicas Raggio de Núñez.y luego regresarán para recibir su medalla y una remera alusiva, diseñada por los alumnos de una escuela técnica de Flores. “Una docente que rema en el club propuso que la cátedra de diseño de la escuela donde da clases se ocupase de darle una identidad propia a esta regata”, señala Naone, orgulloso y apunta que en la zona no se realizan competencias deportivas desde que fue entubado el arroyo Maciel en los setenta, y que aún antes de esa época, se hacían carreras de botes en pista, con un trayecto determinado y una distancia corta, y no travesías. “Nuestro club organizaba la regata Triple A que se llamaba así por la inicial de los nombres de los clubes, junto al Regatas de Avellaneda y al Regatas Atlántida”, señala el vecino, que estará feliz de ver el Riachuelo pleno de botes.“Para nosotros es una gran noticia. Para los vecinos que venimos trabajando por la recuperación del Riachuelo, pero también para todos los de la Cuenca”, se entusiasma Gabriel Lorenzo, titular de la Fundación por la Boca. “Es una alegría que vuelva el remo al Riachuelo. Algo por lo que venimos bregando por una mirada abarcadora , donde lo ambiental también contemple lo deportivo”, señala el representante de la entidad que, desde 2006,Según detalla Lombardo la navegabilidad del Riachuelo fue debatido en una audiencia pública a la que convocó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el organismo creado por el Estado Nacional en 2006 para dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema que lo responsabilizaba por la limpieza del Riachuelo. “Queremos que se pueda volver a navegar la Cuenca”, insistió el vecino, como lo hizo en el encuentro de diciembre de 2022.“La Cuenca Matanza Riachuelo es la cuna del remo nacional., recuerda Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de ACUMAR.“Hoy el río se presenta como un espejo de agua más recuperado, mucho más limpio, sin basura flotante. Con lo cual este club ha vuelto a recuperar la actividad del remo. Y excepcionalmente lo practican los fines de semana”, argumenta el funcionario y luego señala: “Esto evidencia la necesidad, las ganas y la voluntad que tiene la comunidad ribereña de La Boca y de Avellaneda de poder volver a utilizar el Riachuelo para poder remar”.“Lo que se va a ver el domingo es el entusiasmo vecinal pero también un paisaje que empieza a aparecer en el río donde se pueden ver todas la potencialidades turísticas, deportivas y recreativas que puede tener un lugar recuperado como es ése”, sintetiza Magallanes.