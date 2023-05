La Plata se viste de gala para recibir al Mundial Sub 20

El Ciudad de la Plata "Diego Maradona", escenario de fase de grupos, semis y final | Foto: Fernando Gens

La Plata será por primera vez en su historia sede de una Copa del Mundo, con el privilegio de albergar las semifinales y la final del Sub 20, y donde en la fase de grupos estarán presentes en esta ciudad selecciones con mucha historia como las de Brasil, Uruguay, Colombia, Inglaterra y Francia.Además, en la capital bonaerense jugarán los representativos de Japón, Nigeria, Israel, Senegal, Honduras, Túnez e Irak.La Plata se prepara para recibir a delegaciones de deportistas, periodistas y público en general de distintas partes del mundo y, en ese sentido, la ciudad los espera con una gran propuesta turística, gastronómica y hotelera, donde ya hay vendidas 44 mil entradas para la gran final del 11 de junio, y según los organizadores estiman una buena concurrencia en el resto de los encuentros.En la primera jornada en el Estadio Ciudad de La Plata "Diego Maradona" se presentarán Israel ante Colombia y Senegal frente a Japón, y ya se llevan vendidos más de 5 mil tickets, mientras que la demanda continúa.La Plata tendrá un total de 18 partidos desde este fin de semana y hasta la final del domingo 11 de junio, y los que lleguen a la ciudad fundada por Dardo Rocha encontrarán una amplia batería de propuestas para los turistas que la visiten, como así también para las distintas colectividades de los países que jugarán y que actualmente residen en Argentina.Como parte de las mismas,que ofrecerán comidas elaboradas representativas de los seleccionados que jueguen en la ciudad.Al mismo tiempo habrá combis especialmente destinadas a recoger a los visitantes por los hoteles para llevarlos de forma gratuita al Estadio Diego Armando Maradona de Avenida 32 y 25.Por otro lado, y a partir de un convenio entre el Municipio y emprendedores gastronómicos, los restaurantes ofrecerán "menús mundialistas" elaborados con productos típicos platenses y también platos tradicionales de los países que participarán de la competencia deportiva.Además, se instalarán QR en los taxis con información turística para que los visitantes que lleguen a La Plata puedan recorrer diversos espacios emblemáticos. El mismo también incluirá datos relevantes sobre visitas guiadas, funciones en teatros y centros culturales y juegos interactivos.Los platenses recibieron durante los últimos años a losmientras que también fue elegida como sede de la Copa América 2021 (finalmente disputada en Brasil por la pandemia), y hasta albergó partidos del Rugby Championship, con destacados encuentros entre Los Pumas y los All Blacks."La Plata, Ciudad Mundial" será la marca para darle impulso a las propuestas que se desarrollarán en la ciudad frente a este evento tan importante", destacó el titular del EMATUR, Daniel Loyola, y aseguró que "es una gran oportunidad para que los emprendedores den a conocer sus atractivas propuestas para cautivar a vecinos y visitantes".La industria hotelera también se prepara para tener en buen flujo de gente y de acuerdo a lo que averiguó Télam existe un promedio de 10.900 pesos por noche para una persona en habitación simple, 13.500 en una habitación doble y 21.000 en una habitación para 4.En el mismo sentido la FIFA eligió tres hoteles para que se concentren las distatintas selecciones y son el Howard Johnson La Plata, ubicado en 44 entre 156 y 159en las afueras de la ciudad, el Grand Brizo ubicado en 51 entre 9 y 10, y el Dazzler by Wyndham La Plata frente a Plaza Moreno, en 54 entre 13 y 14.Asimismo, la ciudad cuenta con la Catedral de la Inmaculada Concepción, el Paseo del Bosque, el Observatorio Astronómico, el Museo de Ciencias Naturales, las canchas de los clubes Gimnasia y Estudiantes, la Universidad Nacional de La Plata, teatros, centros culturales y la histórica República de los Niños, sitios icónicos elegidos por chicos, jóvenes y adultos de distintas ciudades en todas las épocas del año.