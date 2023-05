Auspiciosa recepción para "Los delincuentes" del argentino Rodrigo Moreno en Cannes

El elenco y el director en el photocall a metros de la Croisette. / Foto: Prensa

Rodrigo Moreno y las palmeras autenticas de Cannes. / Foto: Prensa

El grupo de actores, en las Sierras de Córdoba, uno de los escenarios del filme. / Foto: Prensa

Una auspiciosa recepción tuvo esta tarde en la sala Debussy del Festival de la Cannes la premiere mundial de, quinto filme en solitario del realizador argentino, que ingresó en competencia en la prestigiosa sección oficial Un Certain Regard.Localizada entre Buenos Aires y las sierras de Córdoba, dividida en dos partes y de algo más de tres horas de extensión, "Los delincuentes" sea probablemente el filme más ambicioso y logrado del realizador que tuvo explosiva repercusión con "El custodio" en 2006.Se trata de una exigente apuesta que nunca se demora innecesariamente en los planos y donde las tres horas de duración corren con gracia y livianamente para una historia que habla, como muchos de los filmes de Moreno, del sueño de vivir liberado de la opresión de la rutina y las formas, legales o ilegales, que uno podría inventarse para escapar a la pesadilla del yugo diario.No ajeno a este sueño es la idealización de la vida y lugares de otros, en este caso, el bucólico paisaje de las sierras cordobesas, allí donde se levanta un bosque de pinos sobre el río Talita, dejando atrás la belleza de Unión de los Ríos, en el sudoeste de la provincia mediterránea y donde concluyen las sierras de Comechingones que vienen de Mina Clavero y algo más arriba.Con un elenco formidable, donde destacan por sobre un altísimo nivel general la composición de(mucho más flaco) y, de belleza sugerente, pero acompañan a la par un seleccionado de notables actores de cuarenta y más años como el salteño(en dos papeles),, entre otros, "Los delincuentes" nunca pierde la dulzura del humor y la cercanía del juego, pero no se trata, para nada, de un chiste.El tesorero de un banco de la ciudad de Buenos Aires (Morán) decide robar la empresa financiera para la que trabaja con el objetivo de liberarse de la condición asalariada y vivir del ocio, para lo cual involucra, sin consultar, a un cajero, de nombre Román que, casi por obligación, acepta el juego.Morán no tiene problemas de pagar los costos, y a los fines del goce hace el cálculo (tres años de cárcel y 20 sin trabajar, dice, palabras más, palabras menos en una parte del filmeLa situación no deja de evocar el caso Fendrich, de aspectos similares, aunque el filme no parece haber recurrido a este historia sino a un antecedente cinematográfico argentino, la película "Apenas un delincuente", de Hugo Fregonese de 1949, que le sirve de excusa, aunque Moreno propone una ética y una visión diferentes para su personaje Morán, que lleva el mismo nombre del de la cinta de Fregonese.Recién comenzado el filme, Morán perpetra el robo (los sueldos que él y su socio cobrarían hasta el día de retirarse), luego viaja a las sierras de Córdoba y se entrega a la policía, siguiendo el plan pergeñado (que a grandes líneas sigue el recorrido del filme de Fregonese).A partir de entonces, las presiones y el protagonismo recaen sobre Román (Bigliardi), que continúa trabajando en el banco y es el que resguarda el dinero del robo.Por sugerencia de Morán, Román viaja a Córdoba y algo sucede. Lo que se cuenta en la segunda parte es lo que sucedió con Morán en Córdoba, y el desenlace del filme, queMoreno escapa a toda afectación, el suyo es, antes que nada, un deleite cinematográfico que se interesa en las formas de filmar la ciudad y el campo (las sierras) pero también de resaltar las situaciones y los momentos.Nada está de más, los personajes hablan y se exponen sin tapujos y este filme de Moreno escapa a la brevedad austera, a veces hierática, que cultivó por muchos años en Nuevo Cine Argentino, de quien el realizador de "Reimon" y "Un mundo misterioso", es uno de los grandes nombres, algo que tangencialmente aparece en la última dedicatoria de la película, al realizador y docente fallecido recientemente Rafael Filipelli.