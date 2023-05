Inauguraron un mural dedicado al médico René Favaloro en el centro porteño

El rostro de Favaloro en la Fundación que gestó. /Foto: Raúl Ferrari.



En pleno centro porteño, un impactante mural de René Favaloro realizado por el muralista Maxi Bagnasco le rinde homenaje al médico cardiólogo y creador del bypass coronario a 100 años de su natalicio, ubicado sobre unas de las paredes laterales de la fundación que lleva su nombre, en la intersección de las avenidas Entre Ríos y Belgrano.. Por su disposición, el mural propone una vista grandiosa en sentido a la avenida 9 de Julio."Él se merece muchos homenajes, no sólo por lo que hizo con su invento del bypass coronario, sino por todo lo que predicó con el ejemplo y sus valores de humildad, de trabajo, solidaridad, de pensar en el otro, valores que no son comunes hoy en en día", dijo a Télam Maxi Bagnasco, el artista a cargo del mural homenaje a Favaloro, quien destaca "su respeto por la medicina y el amor por su oficio".Como una casualidad del destino que logra conexiones inesperadas,(un barrio que es una especie de museo a cielo abierto en Miami), la periodistaAnsaldi lo habló con Laura Favaloro, la sobrina nieta del médico y responsable de la Fundación, y acordaron que la persona ideal para dicho encargo sería Maxi Bagnasco."Pinté a Favaloro en Wynwood, Miami -cuenta el muralista- porque es un lugar al que voy todos los años y puedo elegir qué pintar y lo elegí a él, como un homenaje y porque creo que todo lo que nos inculcó fue buenísimo. Wynwood es una zona de murales y hacen tours de grafitis donde les muestran a los turistas todos los murales y me han contado que este es un éxito porque muchos argentinos están allá haciendo recorridos de grafitis, llevando turistas y les cuentan la historia de René Favaloro".. Desde este miércoles Argentina se suma con un nuevo homenaje a uno de sus más queridos ejemplos de solidaridad. En el centro, en su fundación, Favaloro en estado hiperrealista asoma para recordar, como diría Bagnasco, las enseñanzas de una persona que pregonó "la humildad, la honradez, el trabajo y la responsabilidad".