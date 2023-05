Rossi anunció que lanzará su precandidatura a Presidente

Rossi ratificó que reponer la ley de medios sería su primer medida porque "favorece la desconcentración de medios" / Foto: Prensa

El Jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, anticipó hoy que "la semana que viene o la próxima" oficializará su precandidatura a Presidente, afirmó sentirse en condiciones de interpelar a "un sector del Frente de Todos" (FdT) y evaluó que no sería algo "traumático" que la coalición oficialista recurra a una competencia interna en las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) para dirimir las postulaciones."Por lo que veo y charlo con dirigentes de todo el país, hay un sector del FdT al cual mi (pre) candidatura los puede interpelar. La semana que viene o la próxima voy a estar haciendo el anuncio formal", afirmó Rossi en declaraciones a radio La Red.En ese sentido, el funcionario insistió que no hay que "forzar" un postulante de síntesis y aseguró que no ve como algo "traumático" la experiencia de ir a unas PASO dentro de la coalición para llegar "fortalecidos a la elección general"."Si hay un candidato de síntesis que congregue las expectativas de la mayoría del Frente, se irá por eso. Si no, las PASO sería la forma más razonable de resolver las candidaturas. Tenemos que hacer unas internas bien amplias, sin golpes bajos ni descalificaciones personales. Con debate y propuestas", remarcó.Sobre el panorama electoral, Rossi sostuvo que "la diferencia sustancial con 2019" es que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "ha dicho que no va a ser candidata"., agregó.Al ser consultado sobre si la situación económica podría inhabilitar una eventual (pre) candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa, Rossi sostuvo que no cree que “pueda condicionarla” y recordó que hubo procesos electorales donde “dirigentes han sido candidatos en medio de procesos de inflación alta”., apuntó.Rossi destacó que "el año que viene va a ser un año más que positivo para la estructura de la economía argentina" ya que no vamos a tener sequía y "habremos superado impacto del costo energético de la guerra"., completó.Finalmente, Rossi ratificó que reponer la ley de medios sería su primer medida porque "favorece la desconcentración de medios" y fue una norma que se aprobó "con un nivel de consenso importante después de casi un mes de debate"."(El expresidente) Mauricio Macri sacó mediante un DNU algunos de sus aspectos. Hay que reponerla y modernizarla", concluyó.