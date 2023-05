Larroque: "Cristina se pone la campaña al hombro"

Larroque aseguró que Cristina no es candidata por "un juego macabro del sistema de poder" / Foto: Archivo.

"El peronismo, a pesar de la complejidad de la coyuntura, se mantiene expectante y con capacidad de volver a ganar" Andrés 'Cuervo' Larroque

Cristina Fernández ratificó que no será candidata pero encabezará el acto del 25 de Mayo / Foto: Archivo.

Con la campaña al hombro

"El movimiento popular debe ser consciente y estar movilizado" Andrés 'Cuervo' Larroque

Para Larroque, el gobernador Axel Kicillof "hará lo que defina Cristina" / Foto: Archivo.

En la Provincia

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés 'Cuervo' Larroque, aseguró este jueves que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no se ha retirado porque", y consideró que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es un postulante "competitivo" para el distrito."Que Cristina no sea candidata no es una decisión de ella. Es un impedimento, una operación, un juego macabro del sistema de poder que decidió recrudecer la proscripción. Viendo lo que ocurrió con el fallo de la Corte con la suspensión de elecciones en San Juan y Tucumán,en su conjunto", dijo el dirigente a radio FutuRöck.De esta manera se refirió el ministro bonaerense a la decisión de la exmandataria de no presentarse como candidata a las próximas elecciones, y la vinculó a "la proscripción" que se le impuso en función del fallo que se dictó en el juicio de la causa Vialidad, en el cual la titular del Senado recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.El titular de la cartera de Desarrollo planteó que, en la actualidad, "el sistema de poder ve cómo el peronismo, a pesar de la complejidad de la coyuntura, se mantiene expectante y con capacidad de volver a ganar las elecciones"."Cristina, sin duda,. Está proscripta porque es la figura de liderazgo que conmueve al conjunto del pueblo y tiene una potencia electoral que ningún otro dirigente tiene. Ella es la conductora natural, la líder del movimiento nacional y popular", subrayó.Para el funcionario, Cristina Fernández de Kirchner "se reafirma más que nunca en ese rol, entendiendo que es un proceso colectivo y que ella tiene la centralidad"."Hay batallas ys. Tenemos que evitar en el terreno que plantea el enemigo. Esta disputa es mucho más profunda que un proceso electoral. Debemos desarrollar una estrategia que incorpore cuestiones de fondo", opinó.Larroque rechazó además que "cuatro delincuentes de la Corte Suprema digan cuándo y dónde se puede votar, en un contexto económico que limita y condiciona la capacidad del Estado argentino".Por eso, planteó que "el movimiento popular" para que "Cristina pueda definir y orientar la estrategia"."Eso se va a debatir, a charlar y a discutir con todos los compañeros y compañeras que tienen responsabilidades para tratar deque no sólo es un desafío electoral sino más profundo", remarcó.Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Vicepresidenta respalde una eventual candidatura del gobernador bonaerense Axel Kicillof como postulante a Presidente, Larroque contestó que "todo se puede evaluar, obviamente"."En la Provincia. Con las complejidades históricas y las asimetrías en materia de recursos que hay, y cómo la encontramos al asumir, podemos decir que hay una gestión destacable, aun con todo lo que falta y las dificultades que tenemos. Pero nadie puede poner en cuestión lo que está realizando (Kicillof) y eso es un activo que tiene el espacio.", resaltó.Sostuvo que el gobernador "es", pero consideró que Kicillof "hará lo que defina Cristina".