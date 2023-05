Por la Inteligencia Artificial, el gigante de telecomuciones BT planea echar a miles

BT es el principal proveedor de servicios móviles y de banda ancha del Reino Unido.

BT, el gigante británico de las telecomunicaciones, planea eliminar hasta 55.000 puestos de trabajo para fines de esta década, con el objetivo de recortar costos a medida que avanza la inteligencia artificial.Este movimiento de reducción afectará principalmente a los trabajadores del Reino Unido y abarca tanto a empleados como a contratistas de su plantilla actual de 130.000 personas., ya que la compañía planea reemplazar el personal con tecnologías que incluyen inteligencia artificial.Philip Jansen, director ejecutivo de BT, sugirió que la adopción de tecnologías emergentes puede traer cambios significativos en la forma en que operan las empresas."Herramientas de IA generativa como ChatGPT, que pueden escribir ensayos y resolver la codificación de la computadora de manera similar a la humana, nos dan confianza de que podemos ir aún más lejos", dijo Jansen., y que los clientes no sentirían que están tratando con robots.Jansen resaltó además que BT sigue siendo una empresa multicanal, con presencia en línea y 450 tiendas físicas, y afirmó que todavía habrá oportunidades para que los clientes interactúen con personas.El ejecutivo agregó que, aunque la empresa tendrá una "fuerza laboral mucho más pequeña" para finales de la década, las nuevas tecnologías también crearán nuevos empleos.Mientras tanto, BT, el principal proveedor de servicios móviles y de banda ancha del Reino Unido, continúa expandiendo su red de fibra, desplazándose del cobre; y la compañía anticipa que una vez que se complete este trabajo, no necesitará tanto personal para construir y mantener sus redes.Esta noticia sigue un anuncio similar de Vodafone, que recortaría una décima parte de su personal en los próximos tres años, eliminando 11.000 puestos de trabajo.Según Jansen, BT está destinado a convertirse en "un negocio más ágil con un futuro más brillante", con planes para despedir entre 40.000 y 55.000 trabajadores para 2030.El Sindicato de Trabajadores y Comunicaciones (CWU) dijo que el anuncio de BT "no fue una sorpresa", instó a la compañía a conservar a la mayoría de sus empleados principales, proponiendo recortes de empleo provenientes de contratistas "en primera instancia", y por medio de roles que no se reemplazan a medida que las personas abandonan el negocio.