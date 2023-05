Mac Allister, nominado como Mejor Jugador Joven de la Premier League

Alexis Mac Allister,y campeón del mundo en Qatar 2022,este juevesde la presente temporadaEl pampeano fue destacado en una lista junto a otros siete futbolistas que tenían 23 años o menos al comienzo de la temporada 2022/23 a la que solo le quedan dos jornadas.Con 24 años cumplidos en diciembre del año pasado, cuatro días después de la conquista en Qatar, el ex Argentinos Juniors y Boca ya registró la mejor de los cuatro campañas que lleva en Brighton con 10 goles y una asistencia en 31 partidos.Mac Allister tendrá una dura competencia ya que fue nominado junto a su compañero de equipo, el ecuatoriano Moisés Caicedo; Erling Haaland, goleador de Manchester City; Sven Botman y Alexander Isak, de Newclaste; y las figuras de Arsenal Martin Odegaard, Bukayo Saka y Gabriel Martinelli.El público podrá votar a través de la página de la Premier League y, luego, se definirá al ganador junto a un panel de expertos que anunciarán la decisión el sábado 27 de mayo.El premio al Mejor Jugador Joven de la Premier League (PFA Young Player of the Year) fue instituido en 1973 y nunca fue ganado por un argentino.