Más de 10.000 evacuados en las localidades afectadas por inundaciones en Italia

Más de 10.000 personas debieron ser evacuadas. Foto: AFP.

Más de, en el noreste de Italia, donde ya murieron nueve personas, mientras que no se prevén "precipitaciones significativas" para esta jornada, informaron las autoridades locales.Tras las lluvias torrenciales en la región en los últimos días, varios ríos se salieron de sus cauces en el sudeste de Emilia-Romaña, que también se vio afectada por deslizamientos de tierra.En tanto, la lluvia se detuvo este miércoles por la tarde y los meteorólogos no prevén precipitaciones significativas para este jueves.Sin embargo, más de 10.000 personas debieron ser evacuadas, algunas de ellas habitantes de los municipios de Villanova di Ravenna, Filetto y Boncalceci, amenazados por la crecida del río Lamone, consignó la agencia de noticias AFP.Con "seis meses de lluvia en 36 horas" y "precipitaciones récord" desde hace dos semanas, "ningún territorio puede resistir", aseguró Stefano Bonaccini, presidente de la región de Emilia-Romaña."El suelo no absorbe nada", agregó.Las fuerzas armadas italianas y la guardia costera apoyaron las medidas de emergencia con helicópteros y botes para llegar a las viviendas rodeadas por las aguas.En tanto, en los lugares donde las aguas estaban disminuyendo, los habitantes comenzaban a regresar a sus casas a limpiarlas, al igual que las calles cubiertas de barro y escombros."Vivo aquí desde 1979, he visto inundaciones, pero nunca nada igual", dijo a la AFP Edoardo Amadori, un habitante de la ciudad de Cesena.Elde la zona de Emilia-Romaña.El pontífice se refirió al "impresionante desastre" provocado por el desborde de al menos 14 ríos a través de un telegrama enviado este jueves al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, en el que aseguró sus "oraciones por los fallecidos".En la misiva que lleva la firma del sustituto de la secretaría de Estado Edgar Peña Parra en nombre del Papa, Francisco agradece a "todos los que están de pie en estas horas de particular dificultad trabajando para llevar ayuda y aliviar todo sufrimiento".