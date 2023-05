Biden llegó a Japón para la reunión del G7 centrada en la rivalidad con Rusia y China

Biden llegó a Japón para participar de la Cumbre del G7. Foto: AFP

El presidente estadounidense,que debatirá un endurecimiento de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y medidas de protección económica frente a China.-Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido- en Hiroshima, ciudad símbolo de la destrucción nuclear.En la cumbre, que comienza el próximo viernes, Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva , de India e Indonesia, entre otros, buscando acercarse a países en desarrollo donde China realiza cuantiosas inversiones.El avión de Biden aterrizó bajo la lluvia en una base estadounidense cerca de Hiroshima. El demócrata es el segundo presidente de su país, después de Barack Obama, en visitar esta ciudad arrasada por una bomba atómica lanzada por Estados Unidos en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial., en momentos en que Kiev sufre varios bombardeos con misiles y tras meses de feroces combates en Bajmut, en el este, y en otras ciudades en la línea de frente."Nosotros resguardamos los valores compartidos incluyendo el apoyo al pueblo de Ucrania que defiende su soberanía territorial y lucha para que Rusia sea responsabilizada por su brutal agresión",Estados Unidos y sus aliados han enviado armas a Ucrania para apuntalar su defensa, pero la anunciada contraofensiva de las fuerzas de Kiev no se ha concretado.El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca,, dijo a la prensa en Hiroshima que el tema es evitar que las sanciones sean eludidas., informó la agencia de noticias AFP., provocando una caída de los ingresos de 43%, según cifras de la Agencia Internacional de Energía.Por su parte, usobre el tope del endeudamiento estadounidense, que si no se resuelve antes de junio generaría una inédita moratoria de la deuda soberana.Estos problemas internos obstaculizaron los esfuerzos de Biden por lanzar una campaña diplomática en Asia y en el Pacífico, y el presidente se vio obligado a cancelar dos etapas de su gira, en Papúa Nueva Guinea y Australia.Las reiteradas amenazas de Putin de usar armas nucleares han sido condenadas por los líderes del G7 y desestimadas por algunos analistas, que creen que son un intento de socavar el apoyo internacional a Ucrania.el viernes podría poner en relieve esta amenaza, ya que este monumento es un recordatorio de que cuando en 1945 una bomba nuclear cayó sobre la ciudad, ésta quedó arrasada y unas 140.000 personas murieron.Kishida quiere aprovechar la cumbre para que sus invitados se comprometan con la transparencia sobre sus arsenales nucleares y para abogar por su reducción., en un momento de tensión con potencias nucleares como Rusia, Corea del Norte y China.Se espera que las conversaciones sobre China estén centradas en los esfuerzos para proteger a las economías del G7 de un posible "chantaje económico", mediante una diversificación de las cadenas de suministro y los mercados.En sus disputas con países como Australia y Canadá,y trabajar para destrabar las diferencias sobre cómo relacionarse con China.Estados Unidos adoptó una postura agresiva al bloquear el acceso a China a los semiconductores más avanzados.Pero los europeos del G7, en especial Alemania y Francia, quieren asegurar que estas medidas no impliquen romper vínculos con China, uno de los mercados más grandes del mundo., aseguró a periodistas un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron.