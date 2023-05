Organizaciones y movimientos sociales marchan a Desarrollo Social

Diferentes grupos piqueteros mantienen un acampe y vigilia en la Plaza de Mayo. Foto: Raul Ferrari.

El acampe

Foto: Raul Ferrari.

Organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep); la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); la CTA Autónoma y el Frente Milagro SalaSocial en una acción conjunta de protesta para repudiar "el ajuste del FMI y reclamar una solución ante el problema alimentario" que atraviesa al país, según se anunció desde ese sector.Se trata de una convocatoria amplia conformada por organizaciones que se referencian en la izquierda y movimientos sociales afines al oficialismo, que lanzarán este jueves "un plan de lucha conjunto" para pedir aumentos de las asignaciones, el pago de un bono o aguinaldo yLas agrupaciones se concentraran en distintos puntos del centro porteño y confluirán hacia la sede de Desarrollo Social, ubicada en avenida 9 de Julio y Belgrano, a partir de las 10, según se informó desde las organizaciones.Desde el miércoles por la tarde, los grupos que forman parte de la UP y que integraron la Marcha Federal Piquetera mantienen un acampe y vigilia en la Plaza de Mayo y desde ese lugar se movilizarán hacia la cartera que encabeza Victoria Tolosa Paz."(Horacio Rodríguez) Larreta, (Javier) Milei y Cristina (Fernández de Kirchner). Estamos orgullosos de que estén en contra nuestro. Somos piqueteros contra los gobiernos de derecha, de centro derecha y de izquierda que ajusten a los trabajadores", dijo el miércoles el referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, desde un escenario improvisado en el centro de la histórica plaza.Belliboni calificó de "enorme" la movilización que comenzó el lunes "desde La Quiaca a Ushuaia" y que congregó a militantes y dirigentes de distintas agrupaciones en Plaza de Mayo.La coordinadora nacional del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, por su parte, indicó:y que cuando la panza suena y hay hambre en el territorio, salimos todos".Durante el acto, que comenzó a las 17, distintos referentes de organizaciones sociales arribaron desde distintos puntos del país y pidieron "seguir la lucha en las calles" en contra del "ajuste" y "las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI)"."Esta es una gran jornada de lucha que recorrió el país para traer los reclamos de cada región y cada provincia para decir al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que este ajuste no se aguanta más", resaltó el referente del PO Córdoba Manuel Belardo.La referente del MTR 12 de Abril Cristina Mena, a su vez, describió la movilización como "la segunda gran Marcha Federal desde La Quiaca hasta Ushuaia" y pidió "seguir organizados, en la calle y en lucha".Las columnas de manifestantes llegaron el miércoles al centro porteño pasado el mediodía y, desde donde comenzaron a avanzar a partir de las 14 hacia Plaza de Mayo.Desde las 15 se instalaron las primeras carpas en la histórica plaza, frente a Casa Rosada en pleno centro porteño, donde manifestantes de todo el país pasaron la noche.