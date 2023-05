El Canal Encuentro presentó su programación para el 2023

Foto: Osvaldo Fantón.

Rita Cortese, Roly Serrano y Darío Sztajnszrajber, entre las figuras de la grilla de Canal Encuentro Canal Encuentro tendrá a figuras como la actriz Rita Cortese, el actor Roly Serrano, Divina Gloria, Ana Cacopardo, Darío Sztajnszrajber, Diego Golombek, Lalo Mir, Sergio Pángaro y Juan José Becerra.



A lo largo del año el canal emitirá 50 producciones propias y 34 producciones del programa Renacer Audiovisual para conmemorar los cuarenta años de democracia bajo el lema "Más democracia, más derechos".



Las distintas producciones contarán también con la participación de Paula Carruega, María Pía López, Mariano Dorr, Abel Ayala, Max Aguirre, Javier Trímboli, Gabriel Di Meglio, Diego Trerotola, Rep y Casper, entre otros nombres.



La programación de la señal está basada en los ejes la “Democratización del conocimiento”, “Conocer el pasado para entender el presente”; y por último, la “Ampliación de derechos”.



Las ciencias, la historia, el arte, la tecnología y la cultura popular serán parte del eje “Democratización del conocimiento”, que incluirá las producciones “Ese loco deseo de belleza”, una serie documental de seis capítulos, con la conducción de Sergio Pángaro; y “La casa periódica”, otra serie documental a cargo de Diego Golombek, Paula Carruega y Julián Lucero.



También, “Pensamiento sí, colonia no”, serie documental de ocho capítulos, conducidos por Mariano Dorr; el especial “Un día en el museo”, una coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación; el ciclo de cine de ocho capítulos “Unitarios Federales. Miradas de un país” (Renacer Audiovisual), con la conducción de Roly Serrano; y el unitario documental “Inteligencia artificial. Nada de lo humano nos es ajeno”, una coproducción con TEC, la señal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Además del ciclo de cine “Libros de película”, con la conducción de Juan José Becerra; la serie documental de 12 capítulos “Bioanimal”; la serie de microprogramas “Contá conmigo”, con la conducción de Marina Bacin; la serie documental de cuatro capítulos “El gen: una historia íntima; “Grandes civilizaciones de África”, y “H20. La importancia del agua”, también series documentales: y los micros “Brazen”.



En tanto, el eje “Conocer el pasado para entender el presente”, incluirá las producciones “8 Lecciones de historia. Multitudes Argentinas”, con la conducción de Javier Trímboli, Fabio Wasserman, Gabriel Di Meglio, Irene Cosoy, Carla Iantorno, Gabriela Mitidieri, Sergio Wischñevsky y Karin Gramático; y la serie documental de microprogramas “Historias de la Patagonia Rebelde”, con ilustraciones de Rep.



Por último, en el eje “Ampliación de derechos” se emitirá el especial “El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina”, una coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación; la serie documental “Derechos sagrados, en las periferias”, con la conducción de Abel Ayala; los microprogramas “Primera milla”; y la serie documental “Simbiología”, también coproducido con el Ministerio de Cultura.

En el marco de los 40 años de democracia, la señal pública educativa Canal Encuentro lanzó, que encabezaron su directora Cecilia Flachsland y la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten.Ante una nutrida presencia de autoridades de los medios públicos, otros funcionarios nacionales y del intendente anfitrión Jorge Ferraresi, la señal pública presentó en sociedad una grilla que a lo largo del año emitirá 50 producciones propias y albergará a 34 producciones del programa Renacer Audiovisual.Estuvieron presentes, entre otros, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; la presidenta de la Agencia Nacional de Noticias Télam, Bernarda Llorente; el director ejecutivo de la Televisión Pública, Claudio Martínez; el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica y su par de FM Nacional Rock, Mikki Lusardi, quien ofició de conductora del evento junto a Carla Iantorno.Desde el histórico escenario que alguna vez pisaron artistas como Carlos Gardel y Tito Schipa,, pasando por los noventas neoliberales, el estallido social y político del 2001 hasta condensar las últimas dos décadas de historia reciente, entre otros momentos históricos de estos 40 años de democracia.Lusardi y Iantorno, quienes primero introdujeron a la audiencia presente en la historia del Teatro Roma, destacaron la misión de los contenidos públicos y la existencia de Canal Encuentro desde su creación en 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, antes de presentar a las dos oradoras de la tarde, Cecilia Flachsland y Jésica Tritten.Durante su alocución,“Una Nación además de un territorio, una lengua y una cultura, es también un conjunto de imágenes que se deciden producir para transmitirles a otros y a las generaciones venideras. Y como decía Horacio González, una Nación son también aquellos nombres que regresan y que constituyen nuestro pasado común y que decidimos no olvidar”, señaló para destacar algunas vidas históricas que serán abordadas en esta nueva temporada como la de Manuel Puig, los obreros desaparecidos de la Ford, Eva Perón y otros.En ese sentido, añadió que “poner a circular esos nombres en un tiempo en el que el algoritmo de alguna manera subraya lo que ya somos, esos nombres los traemos para transformarnos y no solamente para subrayar lo que ya somos y lo que queremos ser”, a la vez que agregó que otro enfoque del canal es “mirar la realidad desde el punto de vista del que menos tiene y que está desamparado”.y agregó: “Estos nombres que regresan y este punto de vista de las periferias son constitutivos de nuestra pantalla”.En su último pasaje de su discurso, mencionó que entre las imágenes que conforman esa mirada están “el pañuelo de las Madres, el legado de la Memoria, Verdad y Justicia” para desarticular “discursos de odio” y aquellas “condiciones necesarias que hicieron posible el terrorismo de Estado y el Genocidio”.Por su parte,“Cuando uno habla de independencia, habla de poderes. ¿De qué poderes? ¿Quién es el poder en Argentina? La emergencia de Canal Encuentro vino a dar un ejemplo sobre esto. Cuando nación el 2005 por un decreto de Néstor y el entonces Comfer que hizo una resolución y se la entregó a todos los cableros del país, en ese momento el 80 por ciento de la televisión por suscripción era del Grupo Clarín”, sostuvo.Y agregó: “Cuando repartimos esa resolución, nos dijeron ‘buenísimo Canal Encuentro’ pero no lo vamos a bajar porque la grilla en este país la manejamos nosotros y fue gracias a la voluntad política de Néstor Kirchner que Canal Encuentro estuvo entre las primeras quince señales y pudimos acceder a esa señal. Entonces cuando hablamos de independencia, Encuentro vino a dar un debate sobre eso”.Al reflexionar sobre el “pluralismo”, dijo que la misión era garantizar esa condición “en un país con una súper concentración mediática”: “¿Qué es la pluralidad con una televisión híper concentrada? ¿Cómo son tratados nuestros pibes y pibas del Conurbano en la televisión híper concentrada? En general, de dos maneras: o en los policiales o en Ezeiza queriéndose ir”.En ese sentido, destacó que Canal Encuentro, además de tener una factura técnica de alta calidad, “muestra a otros pibes que están discutiendo, por ejemplo, su escuela secundaria porque sueñan con hacerla mejor para ellos y para otros”, a la vez que concluyó que “tampoco concibe a las provincias de nuestro país como feudos” sino que las “piensa como el colectivo que somos como Nación y con sus habitantes que son sujetos de derecho que debemos ser respetados”.Luego de ser proyectados en la pantalla del escenario algunos videos que resumían la flamante grilla para este 2023 y de un recitado patriótico leído por Mariano Dorr desde uno de los balcones de la sala, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda volvió a brillar desde el mítico escenario con una pieza titulada “Planetas Argentinos”: un popurrí de versiones del repertorio rockero argentino que enganchó clásicos de Charly García, Soda Stereo, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Bersuit Vergarabat, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fabulosos Cadillacs, entre otras.