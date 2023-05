El Presidente recibió Gustavo Melella, reelecto gobernador de Tierra del Fuego

Alberto Fernandez junto a Gustavo Melella en Casa Rosada.//Foto Presidencia

Sobre Cristina y el FdT

El presidente Alberto Fernández se reunió este miércoles con el reelecto gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para dialogar sobreEl encuentro se realizó en el despacho presidencial de Casa de Gobierno, informaron fuentes oficiales.Tras la reunión, Melella dijo a Télam que"luego del proceso electoral que se dio en la provincia" del domingo pasado.Y refirió que hablaron "sobre la situación de la provincia, en cuanto a inversiones, desarrollo, crecimiento", y del "acompañamiento del Gobierno nacional en término de obras, por un lado, pero también de distintos programas nacionales".El gobernador destacó "" y refirió que en la charla con el Presidente se habló también "hacia donde vamos a apuntar en estos cuatro años" en la provincia.Melella agradeció "en nombre del pueblo de Tierra del Fuego todo el acompañamiento que nos brinda todos los días a la provincia".Sobre laontestó que van a organizar "una agenda, porque hay mucha presencia en obras", y enumeró: "Estamos en un proceso de licitación muy grande de viviendas, hay inversiones privadas, hay nuevos emprendimientos productivos"."Vamos a avanzar para que vaya y vea realmente bien, en una recorrida en la provincia, todo lo que se está haciendo", completó.No hablaron de la decisión de la vicepresidentapero sí lo hicieron "en general del FdT".pero la verdad es que la Vicepresidenta viene soportando un ataque sistemático permanentemente, a ella, a su familia, hasta el hecho de llegar a un intento de asesinato. Creo que cualquier persona que sea un poco humana toma una decisión similar y ella ha tomado una decisión que hay que respetarla", opinó.Y agregó que "si después más adelante quiere ser candidata bienvenido sea"."Sí charlamos con el Presidente en que es parte fundamental de este espacio", señaló.Melella remarcó que "ly a veces hay que valorar, tanto la decisión del Presidente como de la Vicepresidenta, de dar a veces un paso al costado en pos de que se arme un esquema distinto".En ese sentido consideró que "algunos se atan al poder y no se van nunca, otros dan ese paso al costado y entonces creo que también es muy valorable, respetable", y agradeció "la decisión de ambos".En cuanto al FdT ante lasMelella propuso" porque "entre todos hay que"Y bueno,pero que sean de respeto, con consenso también, con acuerdos, porque a veces nos hacemos mucho mal entre nosotros mismos y no nos damos cuenta de todo lo bueno que hay", añadió.Para el gobernador fueguino, ", y manifestó que en su provincia "no hay grieta"."Nosotros vivimos permanentemente con la Legislatura, que hay de Juntos por el Cambio, de UCR Juntos por el Cambio, del Movimiento Popular Fueguino, Peronismo, mi espacio Forja, del Partido Verde, y sin embargo hubo una gran convivencia y se pudo trabajar", contó.En ese sentido, señaló que "cuando uno pone por delante el bien común trabajás mucho más fácil y hay más coincidencias que diferencias, pero bueno a veces la grieta nos la quieren llevar a todo el país"., "se dio en paz el proceso electoral, se recuperó la paz social y la paz política, que no es menor, es un valor importante", concluyó.