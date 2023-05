CAME realizó encuentro con gobernadores de la Patagonia y pidió atención para esa zona

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó el Encuentro Regional Patagónico, con la asistencia de los gobernadores de esa región,En la reunión con las autoridades de la entidad empresarial, informó esa organización empresarial.En un comunicado se indicó que los mandatarios provinciales y los directivos de la CAME "abordaron como temas principales la compensación por zona de desfavorable; los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos; las conectividades aérea, terrestre y digital; las tarifas diferenciales; los incentivos para impulsar el empleo registrado mediante una reducción de las contribuciones patronales, y el restablecimiento de la Comisión Nacional para la Región Patagónica (CONADEPA)".Según la CAME,Por ejemplo, se detalló, destacó el turismo patagónico: "En nuestra zona tomamos el turismo como se lo debe tomar: como una industria con la visualización de nuestros productos en el mundo", dijo.Añadió la información que Carreras afirmó que "tenemos que poner en agenda el precio diferencial de los combustibles. Somos productores de petróleo y gas, pero nuestros hogares e industrias pagan más caros los servicios".Y advirtió que "el precio del transporte en la Patagonia es altísimo y está poco subsidiado con respecto a otras regiones. Eso se replica en una demanda salarial mayor para el buen vivir de los patagónicos. Si bajamos el costo de vida vamos a mejorar la competitividad de las pymes".Según indicó la CAME,También indicó que se debe "hacer un diagnóstico con datos indiscutibles: las asimetrías de los costos laborales, cuánto empleo registrado tenemos, hacer una síntesis con datos estadísticos para poder determinar y luchar por la compensación por zona desfavorable".Kirchner recalcó, según CAME,El neuquino Gutiérrez expresó que "la zona desfavorable debe tener su correlato en las pymes. Así como hay una compensación para las clases trabajadoras, también debe haberla para el empleador. Las pymes hacen malabares para pagar salarios y contribuciones"."Estos objetivos no son privilegios porque las asimetrías de los costos son superiores y la contribución de la Patagonia al desarrollo económico del país es importante. La Patagonia debe ser política de Estado", añadió, dijo la CAME.Por su lado,"Hay que conseguir algún beneficio para compensar a las pymes del sur", añadió, se explicó. E instó a diputados y senadores a que "algunas de estas cuestiones conversadas entre nosotros se discutan en el Congreso".En representación del reelecto gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue la ministra de Producción, Fernanda González, quien "resaltó las políticas aplicadas en la provincia para fortalecer al sector privado", dijo CAME.La entidad indicó que también asistieron el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco; el ministro de Producción e Industria de Neuquén, Facundo López Raggi, y la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Silvina Córdoba.