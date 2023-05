Porfiados y sinceros, "Los convencidos" llevan al extremo las discusiones sobre ideales

"Los convencidos", un nuevo desafío de Farina, esta vez en blanco y negro.

Trailer "Los convencidos" VER VIDEO

El director Martín Farina / Foto: Eliana Obregón

"En el primer episodio parece haber menos control intelectual de los conceptos que se expresan a través del personaje. En el último, al contrario hay mucha más intelectualidad. Como que quise cubrir un abanico de menos a más en términos de autoconocimiento." Martín Farina

Discusiones de política, curas abusadores, debates sobre filmes de Hollywood, planes estrambóticos para ser millonarios y moralidad vs. legalidad son un combo de fanatismos queexplora en, un retrato coral que se estrena este jueves en salas.El director de "Taekwondo" y "El fulgor" reunió en cinco capítulos a cinco grupos de conocidos para que hablaran de temas banales, pero que en la profundidad expresan la terquedad del alma humana para sostener ideas que en un punto parecen inverosímiles. Gracias a ello, Farina también ahonda en la sinceridad y la pureza que los personajes de "Los convencidos" llevan., dijo Farina a Télam sobre su nueva película documental.El cine del realizador de "Fulboy" ya tiene vuelo propio. Farina es dueño de una mirada personal y particular de hacer cine. Sus personajes, ya sean documentales o de ficción, siempre son sinceros. La cámara se preocupa por desnudar las capas que los cubren para llegar a los más puro que puedan mostrar.-Con todos los protagonistas me une un vínculo específico que se relaciona filial y cinematográficamente. Entonces, filmando y conversando, empiezo a indagar, a partir del trabajo de las características de cada unx. En general aparecen diferentes facetas, que no siempre responden a una naturaleza común. Ni presentan la misma lógica gestual, actitudinal, etcétera. En esos casos pienso diferentes abordajes y los resultados a veces decantan en diferentes proyectos.-Pensé algo parecido a ir de un punto blanco a un reflejo de todos (varios, algunos) colores. En el primer episodio parece haber menos control intelectual de los conceptos que se expresan a través del personaje. En el último, al contrario hay mucha más intelectualidad. Como que quise cubrir un abanico de menos a más en términos de autoconocimiento.-Algo del tiempo en estos relatos es parte de la impronta que pude capturar y otra parte es su espacio temporal, su ritmo interno que trabajé muchísimo en el montaje. Parecen conversaciones simples pero tienen mucho tiempo de montaje.-Creo que al ver una posición extrema en este marco de intimidad que propone la puesta en escena cinematográfica, podemos pensar/nos por fuera de eso.