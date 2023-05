Amplio repudio a las propuestas de la plataforma electoral de Javier Milei

Foto: Pablo Añeli (archivo).

Dirigentes políticos de diferentes espacios cuestionaron las propuestas incluidas en la plataforma de gobierno del precandidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que fue presentada en los últimos días ante la Justicia electoral.El programa incluye sus ideas deLa plataforma de LLA fue presentada el pasado 5 de mayo ante la jueza federal con competencia electoral María Servini e incluye cuestiones como la apertura de las importaciones y quita de retenciones y la privatización del sistema penitenciario, entre otras iniciativas., aseguró la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, al referirse a la propuesta de Milei contra el aborto y al retuitear una afirmación en ese sentido de la precandidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel.LLA expuso en su plataforma electoral que uno de sus objetivos es garantizar las libertades conferidas por la Constitución Nacional; paralelamente, en uno de los puntos, indicaron que buscan "eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza" yTambiény precisó: "Aumento del presupuesto educativo, política de desarme, cumplimiento de la ESI, salud pública gratuita y de calidad, valorizar los bienes públicos y políticas para alquiler social".Dentro de las propuestas los libertarios reiteraron la intención de establecer "un sistema de vouchers-cheque educativo" y terminar con la educación gratuita.Milei había argumentado que "gratis no hay nada" al ser consultado sobre si estaba a favor de la educación obligatoria y gratuita y repreguntó a su interlocutora si estaba dispuesta a "ponerle una pistola en la cabeza a la gente para que haga algo".. Pero el resultado de la aplicación de esta teoría, por ejemplo, durante la dictadura de Chile, intensificó la desigualdad social de los sectores empobrecidos del país.El ministro de Seguridad,Su par de Trabajo,, sostuvo que la elección del libertario como presidente ocasionaría "una situación de conflictividad muy violenta dentro de la Argentina"."Prácticamente lo que él propone nos empujaría a la Guerra Civil", aseguró la funcionaria por Radio Nacional.Desde la UCR el diputado nacional y precandidato presidencial"Representa la destrucción de la educación pública, la portación libre de armas, la venta de órganos con la mitad de los chicos en la pobreza", afirmó Manes.El diputado nacional y economista de Evolución RadicalDesde ese mismo espacio, el diputado nacional Alejandro Cacace sostuvo que "hay que debatir con precisión los pasos a dar en materia económica. La libre competencia de monedas, con eliminación inmediata de los controles y unificación del tipo de cambio puede llevar a una dolarización desordenada de la economía" y advirtió: "Lo he escuchado a Milei ya decir diez cosas diferentes sobre la dolarización y no da igual el cómo se haga".Desde Identidad Bonaerense, el peronista del ala lavagnista. La pretendida dolarización generaría el pésimo efecto de reinstalar las cuasi monedas, como el patacón" y dijo que "su propuesta de vouchers para la educación fue tomada y adaptada a Chile por Pinochet, generando profunda inequidad y baja de la calidad educativa".La diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U),"Es un programa de guerra contra los derechos de las mujeres y la diversidad. A pesar de todas las trabas para su implementación, de los gobiernos reaccionarios, de las iglesias, la ESI ha servido para que muchos niñes puedan identificar situaciones de abuso. Los que tienen plata tendrán educación de calidad y el resto conformará un ejército de analfabetismo. Brutal", enfatizó Bregman.Desde su cuenta de Twitter advirtió que "muchos de los que votan a Milei seguramente no conocen ese programa" y dijo que por eso lo presenta "escondido en la Justicia y no lo difunde masivamente"."Es una cruzada contra los derechos de las mujeres y la diversidad. Imaginen lo que hubiese ocurrido en la pandemia con un programa de salud arancelado como propone Milei. Su propuesta es que el que no tiene plata no puede curarse, ni educarse. A eso llama 'libertad'", cerró.También"Nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos para desenmascarar a este facho y mostrar lo que es, un agente de la reacción social", afirmó en Twitter.También se expresaron en contra de las medidas la asociación de Inquilinos Agrupados, quienes denunciaron que la propuesta de desregular los alquileres significaría "contratos sin plazo, sin índice y en cualquier moneda".Los libertarios aseguraron que en caso de llegar a la Presidencia buscarán "promover" el tratamiento de una nueva ley de alquileres nacional que "prevea el acuerdo entre las partes de las condiciones de tiempo, moneda, actualización" entre otras.