El PJ porteño deliberó en su congreso partidario para definir las alianzas del FdT

El PJ porteño habilitó las alianzas en el distrito y convocó a la movilización del 25 de mayo VER VIDEO

"Es un paso importante en todo proceso electoral que el PJ decida una vez más" sostuvo Recalde. Foto: Victoria Gesualdi.

El orden del día del congreso incluyó la "prórroga de mandatos; memoria y balance y política de alianzas por consejo metropolitano", entre otros

"Siempre es bueno llegar al consenso y a la mayor unidad posible" señaló Santa María.

"Se trata ahora de ver cuál va a ser la estrategia electoral que ella defina, porque no deja de ser la conductora de nuestra fuerza política" Mariano Recalde

El Partido Justicialista (PJ) porteño habilitó este miércoles las alianzas dentro del Frente de Todos (FdT) en el distrito y, en conmemoración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.Los dirigentes del congreso del PJ porteño se dieron cita en la sede partidaria ubicada en la calle San José 181 para avanzar en la política de alianzas que permita conformar una propuesta "mayoritaria" para competir con Juntos por el Cambio (JxC).En el encuentro, que estuvo encabezado por el presidente del PJ distrital, Mariano Recalde, y el titular del congreso partidario, Víctor Santa María,Con 181 de los 202 congresales del partido,y se designó a Mariano Recalde (presidente), Silvia Gottero (vicepresidenta), Victor Santa María (presidente del Congreso Metropolitano) y Silvina Pedreira (vicepresidenta del Congreso Metropolitano) como responsables de llevar adelante las negociaciones correspondientes", informó el PJ en un comunicado.Tambiény la memoria y el balance del ejercicio 2022".Del encuentro participaron también el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, y los legisladores Javier Andrade, Paula Penacca y Claudia Neira, entre otros dirigentes.Recalde sostuvo que "es un paso importante en todo proceso electoral que el PJ decida una vez más, como siempre lo ha hecho, tener vocación frentista y y aprobar la conformación de una alianza electoral con otros partidos".El dirigente indicó además que, para que, una vez que estén los "nombres de los candidatos nacionales", avanzar sobre los postulantes "de la Ciudad".Lo mismo opinó Rodríguez, de UPCN: "En la Ciudad no se puede definir a ciencia cierta si hay que ir a las PASO o no. Primero se ordena a nivel nacional y eso ayuda a ordenar la Ciudad".Recalde sostuvo que tras la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de no ser candidata en las elecciones de este año,, porque no deja de ser la conductora de nuestra fuerza política".Por su parte, Santa María destacó que "siempre es bueno llegar al consenso y a la mayor unidad posible. Tengo la esperanza de que vamos a intentar llegar a ese objetivo. El FdT en su momento tenía cerca de 12 partidos políticos, y esperemos ser 12 o más porque eso significa que seguimos ampliando y creciendo".En tanto,y alinearla con una Nación que apueste a la producción y al trabajo, como es la aspiración de todos los peronistas".La titular de la cartera laboral planteó que, al advertir que se trata dey se esconde detrás de las políticas nacionales en vez de tener iniciativas que fortalezcan la actividad productiva"."Creo que podemos dar un debate fuerte y reconciliarnos con las y los porteños", manifestó, antes de afirmar que si bien el jefe de Gobierno,"Esto es un paso más también para ver si podemos entre todos los integrantes del FdT construir esa unidad o esa propuesta que nos encamine en conjunto hacia las elecciones", completó.