Cristina será oradora del acto que el FdT realizará en Plaza de Mayo

La Vicepresidenta será oradora en el acto del 25 de mayo que el FdT realizará en Plaza de Mayo VER VIDEO

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en conmemoración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.Así se anunció este miércoles tras una reunión que diversos representantes de la coalición oficialista llevaron a cabo en la sede porteña del gremio mecánico Smata,Por otro lado,, a la espera de que las definiciones nacionales "ordenen" la estrategia electoral del distrito.Numerosos referentes del FdT coincidieron en que la convocatoria del 25 cobra nuevos bríos a partir de la decisión de la Vicepresidenta de no ser candidata este año, tal como dejó explicitado el martes en una extensa carta publicada en sus redes sociales.Fernández de Kirchner, por lo que llamó a "privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal".La decisión de la Vicepresidenta fue conocida el martes por la tarde, minutos después de que finalizara un congreso del PJ nacional en el que se hiciera una marcada aclamación de su candidatura, lo que de todos modos no impidió que los dirigentes consultados hoy reafirmaran la figura de la exmandataria como "conductora" del peronismo., "si hasta ayer (martes) había necesidad de hacer una gran movilización" el 25 de mayo, ahora "resulta imprescindible" porque se advierte "una "doble de necesidad de movilizarse" ante las decisiones de sectores del Poder Judicial que configuran un "ataque al peronismo y la democracia".El jefe de Gabinete,, consideró que ahora "empieza otra etapa" en el FdT y que "lo mejor es ir a unas PASO que sean lo más abiertas posible, y que se haga en el marco de mucha fraternidad y respeto".Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, señaló que el FdT "no está pensando en candidaturas" y que la carta de la Vicepresidenta muestra un "diagnóstico de la realidad preocupante"."Nuestro frente está abocado a la discusión de un programa político y económico y después vamos a ver cuáles son los dirigentes que están en mejores condiciones", aseguró hoy De Pedro tras encabezar una inauguración de obras en Catamarca.La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, consideró a su vez que tanto el presidente Alberto Fernández como la Vicepresidenta dieron "una muestra de enorme de humildad" al excluirse de la contienda electoral y sostuvo que la carta publicada por la exmandataria "invita al enorme desafío de seguir para adelante".Antes del acto del 25 de mayo, la Vicepresidenta tendrá sin embargo otra aparición pública: mañana a las 21.30 brindará una entrevista a la señal televisiva C5N.En la sede porteña de Smata se dieron cita referentes del FdT como el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el diputado Leopoldo Moreau; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, y el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, quienes se ubicaron a la cabeza de la reunión.Después del encuentro, Larroque señaló en declaraciones a los medios, entre ellos Télam, que Fernández de Kirchner "no se bajó" sino que "la bajaron" porque está "proscripta" a partir del fallo en su contra por la causa Vialidad."Hay una voluntad de ella, pero hay un sistema que lo impide", consideró el dirigente 'camporista', quien abogó por "luchar contra el sistema de poder" que identificó con "la Corte Suprema".El funcionario bonaerense planteó además que distintos sectores del FdT afincados en el peronismo, los gremios y los movimientos sociales trabajarán para que el acto del 25 de mayo sea "lo más parecido posible al 17 de Octubre", cuando se conmemora el Día de la Lealtad Peronista.Plaini sostuvo que "hay una Corte que ha traspasado su límite y una Justicia que, una vez más, intenta proscribir al peronismo", por lo que aseguró que la del 25 de mayo será la "primera de las múltiples movilizaciones que va a haber para romper la proscripción a Cristina".El próximo 25 de mayo se cumplirán 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, quien asumió la primera investidura esa fecha -y no el 10 de diciembre- porque el entonces Presidente designado por el Parlamento tras la crisis del 2001, Eduardo Duhalde, decidió adelantar las elecciones y su correspondiente entrega de mando por la situación social.