Judiciales pararon este miércoles y llaman a otra huelga para el 24 de mayo

Los dirigentes se pronunciaron por "la defensa del poder adquisitivo de los salarios". Foto: Daniel Davobe.

Foto: Daniel Davobe.

Foto: Daniel Davobe.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, realizó este miércoles un paro nacional y decidió otra huelga de 24 horas para el 24 de mayo en demanda del cobro del segundo tramo de un aumento salarial."La huelga del 24 de mayo será una jornada histórica más para la organización. Si para entonces no hay respuestas favorables al reclamo se profundizará el plan de lucha a partir de junio", dijeron Piumato y el secretario de Prensa, Nahuel Apella, en un comunicado.Los trabajadores pararon este miércoles y se movilizaron durante la mañana hacia Tribunales en demanda del cobro del segundo tramo de la recomposición salarial ya pactada.El dirigente informó que este miércoles comenzó nuevamente "la lucha" con una huelga nacional, que incluyó desde las 10 una movilización en todo el territorio.Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, sostuvo que el personal judicial de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires (GBA) se movilizó hacia el Palacio de Tribunales de Lavalle y Talcahuano y, en el interior del país, cumplió el paro con marchas fuera de cada dependencia contra las "demoras que corroen el salario"."El gremio y los trabajadores no permitirán que venza la inflación. La demora para firmar el segundo tramo de aumento salarial de 2023 corroe los ingresos", aseguró.El dirigente sindical sostuvo que "el retraso del Gobierno y su actitud de no autorizar el cambio de partidas para efectivizar el pago del segundo tramo del aumento salarial violenta el acuerdo oportunamente alcanzado entre el gremio y la Corte Suprema"."La actitud oficial frente al acuerdo entre el sindicato y el máximo tribunal implica una clara violación de la independencia del Poder Judicial y un desconocimiento de la negociación colectiva realizada entre las partes", aseguró el dirigente sindical.Los dirigentes se pronunciaron por "la defensa del poder adquisitivo de los salarios" y enfatizaron que "la dignidad de los ingresos de los trabajadores está gravemente deglutida por una inflación irracional que no es de manera alguna responsabilidad del personal".