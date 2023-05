Comienza ArteCo 2023, una vidriera federal para el arte visual del norte argentino

ArteCo, una vidriera para el arte del Norte del país. /Foto: Germán Pomar.

Una muestra montada en lo que fue una usina industrial. /Foto: Germán Pomar.

Foto: Germán Pomar.

Foto: Germán Pomar.

Jurado y participantes

Foto: Germán Pomar.

Foto: Germán Pomar.

, a partir de este jueves abre en Corrientes la feria ArteCo 2023, una vidriera para el mercado de las artes visuales del norte argentino que f"Escuchar el territorio para pensar juntos nuestra escena" fue la idea fuerza escogida por el curador de la quinta edición de ArteCo, Gustavo Piñero, quien destaca a Télam que nuevamente estará emplazada en una exusina industrial a la que consideró "el marco ideal para esta feria que está atravesada, no solamente por su paisaje físico, sino también por su paisaje social y por su historia"., dice. Por su parte, el curador Julio Sánchez estará a cargo de la exposición "Laberintos", que llega desde Fundación Proa."Tenemos que tratar de romper con la idea de que el arte contemporáneo es para pocas personas", dice la coordinadora de la iniciativa, Natalia Albanese. Una serie de argumentos se encolumnan para sostener esa idea, como el acceso libre y gratuito, la apertura a los artistas de Chaco, Formosa y Jujuy, junto a nueve galerías del Paraguay. Además, las artes escénicas se reproducirán en diversos espacios, tanto en el predio como, por primera vez, con la realización de acciones en simultáneo en el Museo de Bellas Artes, la Legislatura de Corrientes y el Centro Cultural Universitario.Presentaciones de libros, intervenciones, conversatorios, capacitaciones, el Festival de Arte Sonoro, el Festival PLAY, espacios de ediciones, capacitaciones y otros dedicados a la niñez, forman parte del abanico de actividades a las que se podrá acceder en la ex usina de Agua y Energía, ubicada en la costanera General San Martín sobre el río Paraná.Además, en esta edición se entregarán los premios In Situ -a cargo de los coleccionistas Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone- así como los galardones universitarios Exposición y Adquisición.Sobre In Situ,Y explicaron que tiene que ver con la vigencia de un proceso de profesionalización que atraviesa a las distintas provincias, "pues tenemos mucho para ver en nuestro país y eso busca el premio el premio, resaltar y apoyar todos los proyectos que tienden a la visibilización, circulación y comercialización de obras de arte en nuestro país".La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) por su parte, entregará el Premio Adquisición, una modalidad inédita de participación que propone la adquisición como intervención pertinente a fin de poner en valor el arte contemporáneo, revertir la tendencia a priorizar al arte clásico y el decorativo y patrimonializar en la casa de estudios la pieza seleccionada.Y por otra parte, lpara integrar en la agenda anual 2024 con la exposición en los dos centros culturales universitarios, de Corrientes y Resistencia, Chaco.Como en cada edición de ArteCo, un jurado de especialistas en el campo del arte visual contemporáneo seleccionó a las galerías, los proyectos y los artistas que participan.En esta edición, que seleccionaron 21 galerías, siete proyectos colectivos y 28 artistas individuales, junto a la Asociación de Galerías de Paraguay (Asgapa) que trae nueve galerías bajo la curaduría de Osvaldo Salerno y texto de Ticio Escobar.Las galerías seleccionadas son Chacra 247, Chorizo Art Gallery, Casa de Piedra, Dúo Nomade, El Galpón Rural, Espacio de arte Galeria Jacarandá, Espacio Muda, Fiera, Galería Studio Natalini, Garra, La Portland, LUR Galería de Arte, Movimiento Abstracto NEA, Museo de la Triple Frontera, Noni Andresen, Orto Galería de Arte del Litoral, Pasto, Relatos Visuales, Sasha D espacio de arte, The White Lodge y Yu&Va galeria de arte.Los proyectos artísticos seleccionados son Daiuja - ElectroDisidente, Kawchu - El árbol que llora, Liberdrag Club, Lo que dejé, Pa'u Payé, ¿Qué ves Yapeyú? y Temerosas del Aire Danza Aérea.Los artistas elegidos para participar de esta edición son Alex Roa, Alfonso Herrero, Anibal Tonelotto, Anísima, Ariel Ovando, Arias Juan Pablo, Befco Raul, Carlos Casigno, César Gustavo Tschanz, Damiano Damianovich, Daniel Cian, Eugenio Led, F. D' Annunzio, Gassspanic, Gerardo Baucero, Gogna, Gustavo Mendoza, Ivan Salvia df, Ivanke Jager, Juan Manuel Sanabria, MF Estudio, Josefina Madariaga, Mel, Nesa, Rosario Arias Usandivaras, Venus del Litoral, Zopitah y Yurú Chupita.Tambiéna la creación que vienen trabajando en la tutoría coordinada por el artista Diego Figueroa.En ese marco fueron elegidos César Pereyra (Chavarría), Claudio Ojeda (Corrientes), Cristian Badaro (Corrientes), Bárbara Ríos (Mercedes), Hernán R. Ramírez (Corriente), Ingrid Petterson (Corrientes) Javier Retamozo (Corrientes), Leonardo Ismael Ríos (Curuzú Cuatia), Lupicia Escobar (Corrientes) y María de los Milagros Montejo Echeverría (Goya). Todos ellos juntos a los fotógrafos Carla Colombo (Paso de la Patria), Fernando Luzuriaga (Santo Tomé) y Guillermina Bres (Corrientes), Nicolás Jacobo (Corrientes) y Romina Luz Garay (Corrientes).La exusina Eléctrica de Corrientes abrirá sus puertas al público desde este jueves hasta el domingo a partir de las 14, con entrada libre y gratuita.