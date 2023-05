Pymes y cooperativas podrán mejorar la velocidad de internet con el uso del Wifi 6

La habilitación de la banda permitirá a proveedoras de internet fijo incrementar la capacidad en la última milla.

Wifi 6 y Wifi 6E son tecnologías que gestionan de manera más eficiente grandes cantidades de tráfico.

Pymes y cooperativas celebraron la decisión del Gobierno nacional de habilitar la banda de 6 GHz del espectro radioeléctrico para ofrecer un servicio de alta velocidad dentro de los hogares y de los edificios corporativos con tecnología WIFI 6 , para la cual ya hay equipos homologados disponibles."Para las pymes y cooperativas va a ser una buena medida, porque teniendo más ancho de banda aparecerán nuevas soluciones para dar el servicio de última milla y eso permitirá seguir invirtiendo y desarrollando en infraestructura de acceso", señaló elen diálogo con Télam.Anocheanunció la habilitación deldel espectro radioeléctrico, sin licencia, para, con la proyección de sumar US$ 62.000 millones al producto bruto argentino en un plazo de diez años.La habilitación de la banda permitirá a todas las empresas proveedoras de internet fijoen la última milla, que es elpor la cantidad deComputadoras, celulares, televisores son los equipos que en la mayoría de los hogares se conectan a internet y demandan ancho de banda.son tecnologías que gestionan de manera, explicaron desde la empresa Intel.A modo de ejemplo señalaron que "para los jugadores de videojuegos, esto supone descargas de videojuegos más rápidas, mejores velocidades de carga para transmitir videojuegos y actividades multitarea multimedia más fiables"."WiFi 6 iguala a las señales por cable e inalámbricas. Esto libera a más usuarios de las limitaciones de tener que conectar el hardware a su módem", remarcaron desde firma multinacional.Elrecalcó que Wifi6 no es una tecnología para comunicaciones móviles como lo son 4G, 5G y 6G, y subrayó que en su sector "siempre le damos la bienvenida a que nos liberen espectro, en este caso es libre y está bueno".Por su parte, la, aseguró a Télam que "a diciembre pasado ya había una cantidad de dispositivos compatibles con Wifi 6 a nivel global, es decir, hay escala"."El uso de la banda de 6Ghz para uso no licenciado o Wifi fue una decisión que tomó Estados Unidos y fue seguida por Brasil. Con estas definiciones claramente el ecosistema de dispositivos en la región estará mayormente en esta tecnología, lo que, en la práctica hace que el mismo mercado lleve al uso de la banda en forma completa", explicó a Télam la analista principal senior para América Latina en OMDIA, Sonia Agnesse.Agregó que las empresas que apoyaron la asignación de la banda de 6 GHz para Wifi6 -Meta, Cisco, Intel, Google, entre otras-, "han presentado diversos estudios mostrando impactos positivos en el PBI al asignar la banda completa para Wifi y se destaca que el uso de WiFi6 es in-door (dentro de los hogares), con lo cual puede coexistir con el 5G".Remarcó quecon la decisión anunciada anocheque siguieron la postura sobre 6 GHz de Estados Unidos y Brasil, entre los que se encuentran Perú, Colombia y República Dominicana; mientras que Chile cambió su decisión en septiembre y México asignó sólo 500 Mhz (de los 1.200 de la banda de 6 Ghz) para la tecnología Wifi6.También ayer la asociación que reúne a las empresas de comunicaciones móviles, GSMA, había difundido losque significaba la reserva de la banda de 6 GHz o una parte de ella para los servicios de comunicaciones móviles en 5G: en lugar de utilizar el 100% de la banda para Wifi 6, como terminó decidiendo el Gobierno argentino."Las telcos han solicitado un enfoque más balanceado y que se espere las decisiones de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT a realizarse en noviembre, que es el camino que ha tomado la Unión Europea y otros países, previendo dejar una porción de ese espectro para uso 5G en el futuro", recordó Agnesse.En el anuncio de la medida, el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, remarcó que, pero no compartirán la banda de 6 GHz.