Brasil participará como país invitado en la cumbre del G7 de Hiroshima

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, participará, pero sin derecho a voto, de la cumbre del G7 que arranca el jueves en Hiroshima / Foto: AFP.

El G7 se reunirá en las proximidades del monumento que conmemora la explosión de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos.

Rumo ao G7, dialogar sobre paz, combate às mudanças climáticas, desenvolvimento e cooperação global. Bom trabalho, @geraldoalckmin! 🇧🇷✈️🇯🇵



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/I5jdwt35Lo — Lula (@LulaOficial) May 17, 2023

en una cumbre que girará sobre la invasión rusa en Ucrania y de la que participará como invitado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, impulsor de crear un grupo de mediación para lograr la paz.Durante las sesiones de trabajo del G7 se abordarán cuestiones comoentre otras.Pero será la guerra en Ucrania y sus consecuencias uno de los tópicos centrales, como viene ocurriendo en otras cumbres de las grandes potencias, lo que se reflejará en un documento final que muestrede acuerdo a lo que adelantó el primer ministro japonés, Fumio Kishida.En una entrevista con la cadena local NHK, el premier dijo quepor lo que llamó al G7 a "unirse otra vez y demostrar fortaleza y solidaridad hacia Ucrania", informó la agencia de noticias Europa Press."A medida que la comunidad internacional se enfrenta a un punto de inflexión, creo que no hay mejor lugar en el que tener esta conversación que no sea Hiroshima", agregó, en referencia a que esa ciudadEl presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tiene previsto intervenir a la distancia en el foro que reúne a varios de sus principales aliados:Entre los países invitados se destacany también acudirán los gobernantes de Indonesia, Islas Cook (al frente del Foro de Islas del Pacífico), Comoras (a cargo de la Unión Africana), Vietnam, Corea del Sur y Australia.Los líderes de estas naciones acudirán a una sesión especial y en reuniones bilaterales que buscan expandir la postura del grupo de las siete grandes economías no solo en su oposición a la invasión rusa de Ucrania, sino también a otro gran tema,lucha contra el cambio climático, desarrollo y cooperación mundial", tuiteó hoy Lula antes de subirse al avión que lo llevará a Hiroshima, con dos escalas previas en Ciudad de México y Anchorage (en Alaska, Estados Unidos).Lula, que desde que asumió en enero busca reposicionar a su país internacionalmente tras los cuestionamientos de los años de Jair Bolsonaro,y propuso la creación de un grupo de países neutrales que actúe como mediador.Sin embargo, la mayoría de, que, según sostienen, pondría en el mismo plano "al agresor y al agredido".El excanciller brasileño Celso Amorim viajó recientemente a Kiev para presentar la fórmula de paz personalmente a Zelenski, quien sostuvo que, algo que no está contemplado en la propuesta impulsada por Lula.pero sí suscribirán un segundo texto que se centrará en el riesgo que la guerra implica para la seguridad alimentaria global y pondrá énfasis en la necesidad de que se permita el comercio de los alimentos producidos en Ucrania.Más allá de Ucrania,donde el G7 buscará también presentar una postura unida sobre Taiwán, que el gigante asiático reclama como parte de su territorio, y resaltar además la necesidad de reducir riesgos en las cadenas de suministros.La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, en abril, que preparó el terreno para la cita de Hiroshima,La seguridad es estricta en cada cumbre del G7, pero este año Japón tiene que demostrar que, como anfitrión,, después de que su primer ministro fuera atacado en abril y el exdirigente Shinzo Abe, asesinado en 2022.Según medios locales,la mayoría llegados de otras partes del país a esta ciudad del oeste de la isla.Grupos de agentesy también se ha aumentado la seguridad en el río que bordea sitios como la Cúpula de la Bomba Atómica, que recuerda el bombardeo sufrido por la ciudad en 1945, consignó la agencia de noticias AFP.En el cielo,, donde los mensajes en los trenes advierten del refuerzo de los controles por la cumbre.