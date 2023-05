Somos lo que se nos canta: canciones para el Día contra la homofobia, transfobia y bifobia

Arte: Victoria Benzaquen.

Milonga Queer

Susy Shock y Javiera.

"Milonga Queer" (Susy Shock) VER VIDEO

Chica del barrio chino

"Chica del Barrio Chino" (Loto) VER VIDEO

"A Quién Le Importa"

"A quien le importa" (Alaska y Dinarama) VER VIDEO

Rara

Kumbia Queers.

"Rara" (Kumbia Queers y Susy Shock) VER VIDEO

Gente de Mierda

"Gente de mierda" (Putochinomaricón) VER VIDEO

Lagrimitas

Diana Sacayán.

"Lagrimitas" (Diana Sacayán y Miss Bolivia) VER VIDEO

Copla del viaje

Ferni de Gyldenfeldt.

"Folclore por todes" VER VIDEO

Soy lo que soy

Sandra Mihanovich.

"Soy lo que soy" (Sandra Mihanovich) VER VIDEO

No me escondo más

"No me escondo más" VER VIDEO

Libre de mí

"Libre de mí" (BIFE) VER VIDEO

La Peligrosa (orgullosa)

Sudor Marika.

"La peligrosa (orgullosa)" (Sudor Marika) VER VIDEO

Desde los tiempos en que("Amor secreto") allá por 1953, vestida de cowgirl, y decía que tenía un amor secreto guardado en el corazón hasta que, muchos años después, la grabara George Michael, la música supo ser un espacio desde dondeEn elcelebramos estas canciones, entre muchas otras igual de poderosas, en las voces de artistas que hacen de este mundo un lugar más habitable.“A mí no me des permiso porque no te lo pedí”, canta Susy Shock.es parte de, conformado por diez canciones surgidas de un taller de cuatro meses que se dictó durante el año 2020 y del que participó un colectivo de artistas travestis, trans y no binaries, donde se dictaron clases de composición de letras a cargo dey clases de composición musical con Javiera Luna Fantín.En el año 2023, Susy Shock dio un concierto junto a artistas participantes del proyecto y nos “iluminó” con esta maravilla.La canción pertenece aque se autodefine como una “fusión híbrida musical”.Así lo explicaba Ada en declaraciones a la prensa: “Hay algo en esta noción que está en la sonoridad de Loto, que tiene que ver con lo híbrido, con salir de los entornos más duros y permitir fusionar aquello que no está, quizás, convencionalmente permitido” y lo asociaba con “procesos relacionados con la identidad de género, con la sexualidad (…) hay una idea de transmigrar, de transgredir, pero noy de nuevas sonoridades”Esta canción explotó en las pistas cuando salió en la voz deen el año 2002 en su disco “Thalía” pero venía sonando desde mucho antes, más precisamente desde 1986, cuando la banda españolala lanzó junto con su álbumHay muchas y muy buenas versiones como la de las españolas, entre otras, pero nos quedamos con la original a la hora de recordarnos lo importante de vivir la propia vida más allá de la mirada de los otros."Ni cumbia, ni punk, su inconfundible sonoridad se aleja de todos los estereotipos musicales (y estéticos) y se define por sus integrantes como tropipunk:es una singular fusión de géneros que, sin condicionamientos, permite soñar con una ansiada renovación que se pide a gritos." Así las definía el Diario El Ciudadano.Aquí, en, las Kumbia hacen alarde de esa tan deseada y esperada renovación, con altísimas dosis de humor e irreverencia, tan necesarios para sobrevivir. El broche de oro lo daen voz.Simplemente, arrolladoras. A un lado, prejuicio, ¡llegaron las Kumbia! Para el bien del mundo., tal su nombre artístico, es Chenta Tsai Tseng, unAutor, además, del libro(2019) se define como “migrante racializada disidente sexual” y alguien que vino para molestar.Así es, pero también vino para recordarnos que no hay nada de malo en lo que elegimos ser, es solo que siempre habrá gente como la que lleva el título de su canción.Es la canción que surge de la unión de dos temas:y pertenece al disco "Buena Vida y poca vergüenza" de Susy Shock.Mientras oímos las voces de Susy Shock, Miss Bolivia, Valeria Cini y Diana Sacayán, imposible no repasar lo que nos dejó el activismo de Diana,con la inscripción del género femenino: consiguió que se respetara el nombre de la identidad de género autopercibida en todos los hospitales y centros de salud y logro que se promoviera la sanción de la Ley de Cupo Laboral Trans.Se trató de un homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género. El fallo en el caso de Diana Sacayán se convirtió en el primero en el país en incluir el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal que establece“por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.es la primera cantante trans no binaria del folklore, una artista que resignifica clásicos cambiándoles la letra e interpreta canciones propias y otras composiciones de disidencias.Y no solo resignifica la música, también los espacios. Ferni, mediante su denuncia ante la INADI,“¿Cómo no terminar una actuación en el escenario Armando Tejada Gómez cantando? ¿Sabés la potencia que tiene hoy que una identidad trans no binaria cante ‘para que luchen todes, de país en país, por la paz’? En esa letra y esa 'e', el mensaje político, la resignificación que hacemos nosotres es muy impactante, pero lo más hermoso es volver a ver lafuerza de un poeta tan gigante que hizo esta canción hace sesenta años y que lo seguimos homenajeando como una persona que, entonces hacés una unión del presente en libertad que queremos con el pasado de estas personas que soñaban un mundo libre”, decía durante una entrevista de Página 12.Cuando en el año 1984 la voz decomenzaba a hacer sonar la canciónuna especie de liberación colectiva podía sentirse en el aire.Según cuenta la cantante, aquelcon título original, llegó a la voz de Sandra luego de que ella lo escuchara cantar en una discoteca gay de Rio de Janeiro, a la que había ido junto a su productor, Claudio Kleiman.“Eran todos varones. Y arriba de una tarima muy alta había una drag queen haciendo la mímica de la canción ‘Soy lo que soy’ en inglés,, y dije “yo quiero cantar eso. Pero lo quiero cantar en castellano”. El gran hallazgo era que se entendiera, recuerda Sandra.Lo fue. Fue un gran hallazgo que se entendiera que la heterosexualidad había establecido un orden sexual y afectivo dominante; y queapareciera vinculada a la noción y al valor de la identidad.(músico del grupo folclórico, junto con el cantante Bebo Chacoma, Fer Borquez en bombo y Marcelo Lapido en flauta) es el autor del escondido que, paradójicamente, nos invita a no escondernos más.La canción fue grabada durante la pandemia por Susy Shock, Vero Marjbein, Ivo Colonna, Valen Bonetto, Ferni de Gyldenfeldt, Bebo Chacoma, Yoli Campos y Lautaro Matute.“Yo te quiero así como sos, libre de mí, libre de todo”. ¿Cuántas veces eso era todo lo que hacía falta decir?todo vale a la hora de trasmitir con libertad.lo saben bien y no duda de echar mano al género musical que mejor exprese su mensaje.Esta canción dees un himno del orgullo y la fortaleza frente a la mirada del otro siempre intimidante y crítica. No me van a parar, dice. Y seguimos avanzando hacia una sociedad más justa. Sin pausa."Los insultos vienen y vanLa mirada enjuiciándomeNo me van a parar y de frente les contestaréOrgullosa, marica escandalosaNo te metas conmigo, yo soy la peligrosaOrgullosa, marica escandalosaEl sonido de mis tacos te cuentan cómo es la cosa."