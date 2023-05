“¡La puta madre, no la pude agarrar!”, el audio de Sáenz Valiente

En el nuevo audio se puede oir la reacción de Sánez Valiente durante los hechos.

Un nuevo audio que proviene de una de las llamadas a la línea 911 que hizo el empresario Francisco Sáenz Valiente la mañana del pasado 30 de marzo, registró el momento exacto en el que Emmily Rodrigues cayó de una de las ventanas de un departamento de un sexto piso del barrio de Retiro y cuando el imputado grita que no la pudo “agarrar”.El audio, al que tuvo acceso Télam y al que ya había hecho mención la mañana de este miércoles el abogado del empresario, Rafael Cúneo Libarona, se corresponde con lo que se escucha de fondo en el departamento de Sáenz Valiente luego del segundo pedido de auxilio que hizo a la central 911 de la Policía de la Ciudad, porque no cortó su teléfono celular y su línea quedó abierta.La grabación, que, comienza con un diálogo entre operadoras del 911:Hola, buenos días, habla la operadora 37.¿Si?Un masculino me da la dirección pero se escuchan demasiados gritos, ¿te puedo pasar el llamado?Sí claro, ¿me podés pasar la carta antes?Sí, la termino y la paso.Pero luego, de fondo, se empiezan a escuchar gritos de Sáez Valiente, de Emmily y de una amiga de ellos, Juliana Magalhaes Mourao.(ADVERTENCIA: El audio incluye contenido sensible sobre el momento de la muerte de Emmily Rodrigues)Mujer: ¡Ay!Sáenz Valiente (SV): ¡No!Mujer: ¡No!Operadora: Hola…SV:Mujer: ¡Ay por favor!(El pedido de ambulancia)En otro tramo del audio, Sáenz Valiente hace referencia a que no pudo retener a la víctima y da la impresión que le recrimina a Juliana que no lo haya ayudado.SV: La puta madre, no la pude agarrar. La concha de la lora, te dije que vengas.Operadora: Hola ¿me estás escuchando?Más adelante, quedó registrado el momento en el queque llegó al lugar del hecho.- SV: Que tal oficial, se cayó… Ay, la puta que me parió. Ya pida una ambulancia por favor.¡No Dios mío!Y en la última frase que se entiende, le vuelve a hablar a su amiga Juliana, que es médica y le dice: “Juli, respira…”.Cúneo Libarona, quien ya se había referido a este audio la mañana de este miércoles al hablar con la prensa a la salida de la inspección ocular que se hizo en el edificio de la calle Libertad 1542 , aseguró que esta prueba "demuestra que Emmily saltó y que se le escapó a Sáenz Valiente a pesar de su esfuerzo por evitar que saltara”."Nos preocupa mucho que esta prueba que demuestra la inocencia de Sáenz Valiente no haya sido incorporada al expediente en su momento", dijo el defensor, aunque luego aclaró que