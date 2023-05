"Es mucho más importante ocuparse de resolver los problemas que discutir candidaturas"

Convenios con Sáenz para obras en Salta

El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó este mediodía una serie de convenios para la realización de obras con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en un acto en el que también estuvieron presentes el titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la secretaria de Energía, Flavia Royon.



El mandatario salteño fue reelecto el domingo pasado en las elecciones celebradas en la provincia, en las que la fuerza que conduce se impuso de manera holgada sobre la oposición.



En ese marco, Massa felicitó a Sáenz por su reelección y resaltó la decisión del mandatario de que apenas "terminada la elección, dio vuelta rápido la página y se puso a trabajar".



“Valoramos enormemente tu triunfo. Desde lo personal también lo valoro mucho y me alegra, pero creo que lo más importante es darle a los salteños la previsibilidad de que terminó la elección y hoy estamos trabajando”, le dijo Massa a Sáenz.



El ministro destacó que entre las varias obras que se llevarán adelante ”tal vez lo más importante es la que se realizará sobre la ruta 68, que representa” un trabajo de 24 meses, “para el interior del interior y eso para nosotros es importante porque es una obra que combina lo vial y lo hídrico. De alguna manera resuelve un problema hídrico y a la vez resuelve un problema de conectividad”.



“También estamos poniendo en marcha mecanismos de aporte no reintegrable en materia de obras para mejorar la productividad rural en la provincia a partir del trabajo de la Secretaría de Economía Federales y Regionales. Estamos además haciendo un desembolso muy fuerte en todo lo que es fondo del tabaco, entendiendo que la producción de tabaco es fundamental para la provincia de Salta. Tenemos que garantizar que el precio que muchas veces vemos en góndola y no le llega al productor, le llegue a partir de la administración que hace el Estado del Fondo del Tabaco”, explicó el titular del Palacio de Hacienda.



Massa enumeró una serie de obras, entre las que contó los “aportes no reembolsables en materia de conectividad y capacitación también de un nuevo grupo de programadores en lo que es Argentina 4.0”.



En paralelo, “una obra que para nosotros es un símbolo en materia de conectividad energética para el norte argentino, no solamente para Salta, sino también para Tucumán y en el futuro para Catamarca, porque tenemos que llevar el gas de Vaca Muerta al norte argentino”.



“Tenemos que mejorar la distribución de gas dentro del mismo norte argentino y eso es fundamental. Las obras de gasoductos son como las de agua y cloacas, no se ven, van bajo tierra, pero son claves para mejorar productividad industrial, son claves para mejorar desarrollo federal y para el desarrollo económico de una provincia que potencialmente es uno de los grandes jugadores del Producto Bruto Interno argentino en los próximos años por el potencial minero que tiene pero que necesita la infraestructura y la energía para llevar adelante ese desarrollo”, dijo Massa.



Sáenz, por su parte, dijo que “pasaron las elecciones, pero tenemos que seguir trabajando para las generaciones futuras”.



El mandatario provincial destacó entre las obras previstas la de la Ruta 68, que une las ciudades de Cafayate y Salta en un recorrido de 183 kilómetros “que se financiará por fondos aportados por la CAF y demandará 24 meses” y que dará solución al tránsito del interior de la provincia y cuestiones hídricas.



“Me agrada muchísimo ver que no solo se piensa en las próximas elecciones sino que se trabaja para los próximas generaciones, sobre cómo mejoramos la situación de la gente que no la está pasando bien, y cómo le llevo obras postergadas a los salteños”, completó el mandatario provincial.